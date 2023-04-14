Хаби АЛОНСО: «Второй пропущенный гол мог стать фатальным»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Юнионом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был очень напряженный матч для обеих команд. После пропущенного мяча мы пошли вперед и стали давить, но без фанатизма, потому что понимали, что это лишь первый матч. Второй пропущенный гол мог стать фатальным», - сказал Алонсо.

Ответная встреча состоится 20 апреля.