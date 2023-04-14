Лига Европы14 апреля 2023, 14:28 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:52
204
0
Хаби АЛОНСО: «Второй пропущенный гол мог стать фатальным»
Наставник «Байера» – о ничьей с «Юнионом»
14 апреля 2023, 14:28 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:52
204
0
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Юнионом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Это был очень напряженный матч для обеих команд. После пропущенного мяча мы пошли вперед и стали давить, но без фанатизма, потому что понимали, что это лишь первый матч. Второй пропущенный гол мог стать фатальным», - сказал Алонсо.
Ответная встреча состоится 20 апреля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 13 апреля 2023, 18:30 0
Все, что нужно знать о подготовке украинских биатлонистов к сезону 2023/24
Футбол | 14 апреля 2023, 14:08 0
Василий Кравец из «Ворсклы» привлек к себе внимание
Футбол | 14.04.2023, 09:21
Футбол | 13.04.2023, 23:59
Футбол | 13.04.2023, 19:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.04.2023, 23:55 39
12.04.2023, 23:23
12.04.2023, 18:51 6
12.04.2023, 12:42 2
12.04.2023, 10:58 11
13.04.2023, 04:28 3
13.04.2023, 12:59 2
12.04.2023, 16:00 132