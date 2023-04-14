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  4. Хаби АЛОНСО: «Второй пропущенный гол мог стать фатальным»
Лига Европы
14 апреля 2023, 14:28 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:52
204
0

Хаби АЛОНСО: «Второй пропущенный гол мог стать фатальным»

Наставник «Байера» – о ничьей с «Юнионом»

14 апреля 2023, 14:28 | Обновлено 14 апреля 2023, 14:52
204
0
Хаби АЛОНСО: «Второй пропущенный гол мог стать фатальным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Юнионом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был очень напряженный матч для обеих команд. После пропущенного мяча мы пошли вперед и стали давить, но без фанатизма, потому что понимали, что это лишь первый матч. Второй пропущенный гол мог стать фатальным», - сказал Алонсо.

Ответная встреча состоится 20 апреля.

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Хаби Алонсо Байер Сен-Жилуаз Лига Европы
Источник УЕФА
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