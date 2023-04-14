Клопп сравнил Беллингема с Феррари: «Ливерпуль не может себе это позволить»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, по сути, подтвердил информацию СМИ о том, что клуб летом не собирается бороться за хавбека «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

Сейчас Красные не могут себе это позволить.

«Честно говоря, не знаю, почему мы обсуждаем эти слухи. Клуб не может подписать шесть игроков, каждый из которых стоит по 100 миллионов. Нужно понимать, что ты можешь сделать, а что не можешь. Мы же не дети».

«5-летний ребенок может попросить Феррари на Рождество, но ты ему скажешь, что мы не можем себе это позволить, а еще он не умеет водить», – сказал Клопп.

Главным претендентом на Беллингема считается «Реал».