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  4. Днепр-1 или Шахтер? Украинский защитник может перейти в один из грандов УПЛ
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 14:08 |
2512
0

Днепр-1 или Шахтер? Украинский защитник может перейти в один из грандов УПЛ

Василий Кравец из «Ворсклы» привлек к себе внимание

14 апреля 2023, 14:08 |
2512
0
Днепр-1 или Шахтер? Украинский защитник может перейти в один из грандов УПЛ
ФК Ворскла. Василий Кравец

25-летний украинский защитник полтавской «Ворсклы» Василий Кравец интересен клубу, который в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает SportArena. Стоит предположить, что речь идет о «Днепре-1» или донецком «Шахтере».

В сентябре 2022 года Кравец перешел из «Леганеса» в «Ворсклу».

В текущем сезоне защитник сыграл в составе полтавского клуба 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Василий Кравец Ворскла Полтава Днепр-1 Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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