Днепр-1 или Шахтер? Украинский защитник может перейти в один из грандов УПЛ

25-летний украинский защитник полтавской «Ворсклы» Василий Кравец интересен клубу, который в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает SportArena. Стоит предположить, что речь идет о «Днепре-1» или донецком «Шахтере».

В сентябре 2022 года Кравец перешел из «Леганеса» в «Ворсклу».

В текущем сезоне защитник сыграл в составе полтавского клуба 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.