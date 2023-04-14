Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 14:08 |
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Днепр-1 или Шахтер? Украинский защитник может перейти в один из грандов УПЛ
Василий Кравец из «Ворсклы» привлек к себе внимание
14 апреля 2023, 14:08 |
2512
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25-летний украинский защитник полтавской «Ворсклы» Василий Кравец интересен клубу, который в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов.
Об этом сообщает SportArena. Стоит предположить, что речь идет о «Днепре-1» или донецком «Шахтере».
В сентябре 2022 года Кравец перешел из «Леганеса» в «Ворсклу».
В текущем сезоне защитник сыграл в составе полтавского клуба 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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