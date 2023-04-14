Хавбек Фейеноорда: «Забить победный гол в четвертьфинале – это невероятно»

Полузащитник нидерландского «Фейеноорда» Матс Виффер, забивший победный мяч в ворота «Ромы» (1:0), прокомментировал победу над итальянским клубом в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Забить победный гол в четвертьфинале - это невероятно. Я мечтал о таком. Это очень особенный момент для меня, я счастлив. Все происходит очень стремительно», - сказал Виффер.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.