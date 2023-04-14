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  4. Хавбек Фейеноорда: «Забить победный гол в четвертьфинале – это невероятно»
Лига Европы
14 апреля 2023, 13:55 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:57
24
0

Хавбек Фейеноорда: «Забить победный гол в четвертьфинале – это невероятно»

Матс Виффер – о домашней победе над «Ромой»

14 апреля 2023, 13:55 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:57
24
0
Хавбек Фейеноорда: «Забить победный гол в четвертьфинале – это невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Виффер

Полузащитник нидерландского «Фейеноорда» Матс Виффер, забивший победный мяч в ворота «Ромы» (1:0), прокомментировал победу над итальянским клубом в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Забить победный гол в четвертьфинале - это невероятно. Я мечтал о таком. Это очень особенный момент для меня, я счастлив. Все происходит очень стремительно», - сказал Виффер.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.

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Матс Виффер Рома Рим Лига Европы Фейеноорд
Источник УЕФА
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