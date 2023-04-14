Лига Европы14 апреля 2023, 13:55 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:57
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Хавбек Фейеноорда: «Забить победный гол в четвертьфинале – это невероятно»
Матс Виффер – о домашней победе над «Ромой»
14 апреля 2023, 13:55 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:57
24
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Полузащитник нидерландского «Фейеноорда» Матс Виффер, забивший победный мяч в ворота «Ромы» (1:0), прокомментировал победу над итальянским клубом в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Забить победный гол в четвертьфинале - это невероятно. Я мечтал о таком. Это очень особенный момент для меня, я счастлив. Все происходит очень стремительно», - сказал Виффер.
Ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.
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