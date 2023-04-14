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  4. Никола ЗАЛЕВСКИ: «Мы умеем приходить в себя после таких поражений»
Лига Европы
14 апреля 2023, 13:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:45
93
0

Никола ЗАЛЕВСКИ: «Мы умеем приходить в себя после таких поражений»

Хавбек «Ромы» – о выездном матче с «Фейеноордом»

14 апреля 2023, 13:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 13:45
93
0
Никола ЗАЛЕВСКИ: «Мы умеем приходить в себя после таких поражений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Залевски

Полузащитник итальянской «Ромы» Никола Залевски прокомментировал поражение от нидерландского «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы провели хороший во всех отношениях матч. В таких играх все решают мельчайшие детали, и сегодня было два таких момента: нереализованный пенальти и гол «Фейеноорда». Мы умеем приходить в себя после таких поражений. Знаем свою силу. Мы способны пройти весь путь в этом турнире», - сказал Залевски.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.

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Никола Залевски Рома Рим Лига Европы Фейеноорд
Источник Sky Sport Italia
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