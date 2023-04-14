Никола ЗАЛЕВСКИ: «Мы умеем приходить в себя после таких поражений»
Хавбек «Ромы» – о выездном матче с «Фейеноордом»
Полузащитник итальянской «Ромы» Никола Залевски прокомментировал поражение от нидерландского «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Мы провели хороший во всех отношениях матч. В таких играх все решают мельчайшие детали, и сегодня было два таких момента: нереализованный пенальти и гол «Фейеноорда». Мы умеем приходить в себя после таких поражений. Знаем свою силу. Мы способны пройти весь путь в этом турнире», - сказал Залевски.
Ответная встреча состоится 20 апреля в Риме.
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