Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кремень-2 – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Кремень-2
14.04.2023 12:30 – 79 1 : 3
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 14 апреля 2023, 12:58
98
0

Кремень-2 – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги

14 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 14 апреля 2023, 12:58
98
0
Кремень-2 – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 14 апреля, состоится матч 12-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют «Кремень-2» и «Звягель». Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по Киеву.

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Пятибрат (Кремень-2).
По теме:
Возвращение Буяльского. Составы на матч Рух – Динамо
22 украинца на поле. Стартовые составы на матч Ингулец – Колос
ВИДЕО. Вишневский забил в ворота Кривбасса на 3-й минуте матча
смотреть онлайн Звягель Кремень-2 Кременчуг Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Футбол | 13 апреля 2023, 23:59 5
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед

Гости дважды забили в концовке

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Хоккей | 14 апреля 2023, 01:54 5
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»

Эпатажный футболист в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о хоккее и войне

Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Теннис | 13.04.2023, 17:40
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
Ветер стал помехой. Свитолина не смогла обыграть вторую соперницу в Кьяссо
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Футбол | 14.04.2023, 13:55
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Футбол | 14.04.2023, 12:13
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
12.04.2023, 14:20 3
Биатлон
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
12.04.2023, 10:58 11
Футбол
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
13.04.2023, 04:28 3
Футбол
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
13.04.2023, 12:59 2
Бокс
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
13.04.2023, 15:36
Футбол
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
12.04.2023, 09:57 2
Война
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
13.04.2023, 09:39 11
Биатлон
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
12.04.2023, 16:00 132
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности