Украина. Вторая лига14 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 14 апреля 2023, 12:58
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Кремень-2 – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги
14 апреля 2023, 12:30 | Обновлено 14 апреля 2023, 12:58
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В пятницу, 14 апреля, состоится матч 12-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют «Кремень-2» и «Звягель». Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по Киеву.
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Пятибрат (Кремень-2).
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