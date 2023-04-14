Сергей КРИВЦОВ: «Люди думают, что Бекхэмы у меня на заднем дворе загорают»

32-летний защитник «Интер» Майами Сергей Кривцов рассказал историю своего знакомства с легендарным английским футболистом и владельцем американского клуба Дэвидом Бекхэмом.

«После тренировки занимались в фитнес зале, я делал какое-то упражнение и почувствовал на себе взгляд из-за спины. Повернулся, а там стоит Дэвид и ждет, когда я закончу, чтобы познакомиться, ведь это была наша первая встреча.

Поблагодарил его за то, что он поддерживает Украину. За то, что он в первые дни войны отдал свой Инстаграм врачу из Харькова. А он мне ответил: «Мы должны это делать, показывать и поддерживать Украину».

Он два раза приезжал на базу. Многие люди просили у меня игровую футболку с его автографом. И даже был человек, который просил, чтобы обязательно был автограф и Дэвида, и Виктории Бекхэм.

Такое впечатление, что я их каждый день вижу, особенно Викторию. Люди думают, что Бекхэмы у меня на заднем дворе загорают», – сказал Кривцов.