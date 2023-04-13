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13 апреля 2023, 12:21 | Обновлено 13 апреля 2023, 12:39
229
2

Сергей КРИВЦОВ: «Еще хочу представлять Украину на международной арене»

Известный защитник удивлен, что Руслан Ротань не вызвал его в сборную Украины

13 апреля 2023, 12:21 | Обновлено 13 апреля 2023, 12:39
229
2
Сергей КРИВЦОВ: «Еще хочу представлять Украину на международной арене»
УАФ. Сергей Кривцов

Центральный защитник американского «Интер» Майами Сергей Кривцов поделился мнением о своем не вызове в расположение национальной команды Украины.

«Я бутсы на гвоздь не повесил. Со своей стороны, делаю все, играю, отдаюсь по полной. А дальше уже зависит от будущего тренера, хотя не знаю, кто это будет.

Если попаду в список, то буду очень рад, потому что еще хочу представлять Украину на международной арене», - сказал Кривцов.

Напомним, 32-летний Кривцов зимой перебрался из «Шахтера» в «Интер» Майами, где сразу стал основным игроком.

Украинец провел семь матчей и забил один гол за новую команду. Также у защитника в активе 31 игра за сборную Украины, но в марте футболист не попал даже в расширенный список кандидатов.

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Сергей Кривцов Интер Майами Руслан Ротань
Источник FanDay
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Умник
Євробачення є, Сергій гарно співає, теж міжнародна арена.
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+1
AndiM
Грати в гольф ніхто не забороняє, в США є чудові поля для тренувань.
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