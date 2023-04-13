Сергей КРИВЦОВ: «Еще хочу представлять Украину на международной арене»
Известный защитник удивлен, что Руслан Ротань не вызвал его в сборную Украины
Центральный защитник американского «Интер» Майами Сергей Кривцов поделился мнением о своем не вызове в расположение национальной команды Украины.
«Я бутсы на гвоздь не повесил. Со своей стороны, делаю все, играю, отдаюсь по полной. А дальше уже зависит от будущего тренера, хотя не знаю, кто это будет.
Если попаду в список, то буду очень рад, потому что еще хочу представлять Украину на международной арене», - сказал Кривцов.
Напомним, 32-летний Кривцов зимой перебрался из «Шахтера» в «Интер» Майами, где сразу стал основным игроком.
Украинец провел семь матчей и забил один гол за новую команду. Также у защитника в активе 31 игра за сборную Украины, но в марте футболист не попал даже в расширенный список кандидатов.
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