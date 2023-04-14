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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «На все нужно время, которого, к сожалению, у нас нет»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 11:36 |
167
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «На все нужно время, которого, к сожалению, у нас нет»

Главный тренер «Руха» – о предстоящем матче против киевского «Динамо»

14 апреля 2023, 11:36 |
167
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «На все нужно время, которого, к сожалению, у нас нет»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского футбольного клуба «Рух» Виталий Пономарев прокомментировал ожидания от предстоящего матча 21-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо»:

«Ребята стараются, не могу никому из них упрекнуть, что у кого-то плохое отношение к тренировкам. Однако турнирное положение все-таки давит на каждого. У нас молодая команда, многие наши футболисты еще никогда не были в такой ситуации. Ранее молодые игроки, играя за команду U-19, боролись исключительно за самые высокие места. А здесь совсем противоположное.

И это психологически влияет на них. Хочется, чтобы они стали раскрепощеннее, не боялись играть в футбол, который мы нарабатываем на тренировках. Те моменты, которые у нас не выходят в игре, связаны с переживаниями футболистов, прежде всего, за результат.

Я бы не хотел, чтобы мы подстраивались под какого-нибудь соперника. Я считаю, что мы должны учиться играть в футбол с позиции силы. Понятно, что сразу так не будет, не все так получается, как мы планируем. Но наша команда может диктовать условия на футбольном поле еще и потому, что у нас действительно есть игроки, которые могут это делать. На все нужно время, которого, к сожалению, у нас нет.

Сейчас главное – набирать очки, потому что у нас сейчас такое положение. Но мы не будем отходить от наших принципов, будем стараться играть в хороший футбол».

Поединок 21-го тура УПЛ «Рух» – «Динамо» состоится уже сегодня, 14 апреля, в 15:00 по Киеву.

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Виталий Пономарев Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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