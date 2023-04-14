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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 09:06 | Обновлено 14 апреля 2023, 10:06
98
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Кривбасс

Поединок состоится 14 апреля в 13:00 по Киеву

14 апреля 2023, 09:06 | Обновлено 14 апреля 2023, 10:06
98
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Кривбасс
УПЛ

В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором сразятся «Минай» и «Кривбасс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Поединок можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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Источник Sport.ua
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