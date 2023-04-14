В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором сразятся «Минай» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Поединок можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины