Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 09:06 | Обновлено 14 апреля 2023, 10:06
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Кривбасс
Поединок состоится 14 апреля в 13:00 по Киеву
14 апреля 2023, 09:06 | Обновлено 14 апреля 2023, 10:06
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В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором сразятся «Минай» и «Кривбасс».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.
Поединок можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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