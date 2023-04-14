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Лига Европы
14 апреля 2023, 10:06 | Обновлено 14 апреля 2023, 10:07
165
0

Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Вчера состоялись первые четвертьфинальные матчи

14 апреля 2023, 10:06 | Обновлено 14 апреля 2023, 10:07
165
0
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

Вчера, 13 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. УЕФА объявила четверку претендентов на звание игрока недели в турнире:

– полузащитник «Фейенорда» Оркун Кокчу, который сделал 82% точных передач в матче с «Ромой» (победа 1:0)

– форвард «Юнион Сел-Жилуаз» Виктор Бонифас, автор гол в ворота «Байера» (ничья 1:1)

– защитник «Ювентуса» Федерико Гатти, автор гола в ворота «Спортинга» (победа 1:0)

– хавбек «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, который сделал дубль в ворота «Севильи» (ничья 2:2).

Отметим, что голы Бонифаса и Забитцера также вошли в четверку претендентов на звание гола недели в Лиге Европы.

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Лига Европы Оркун Кёкчю Виктор Бонифасе Марсель Забитцер Федерико Гатти
Источник УЕФА
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