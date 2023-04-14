Эрик ЛАМЕЛА: «Севилья показала характер»

Вингер «Севильи» Эрик Ламела поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтеда» (ничья 2:2):

«Мы оставались в игре до самого конца. Эта команда будет сражаться. Мы всегда будем бороться. Мы не переставали верить в себя. Важно, что мы показали характер, смогли бороться до конца на очень непростом стадионе против очень хорошего соперника.

На следующей неделе мы сыграем дома перед нашими потрясающими болельщиками. У нас будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим».