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  4. Эрик ЛАМЕЛА: «Севилья показала характер»
Лига Европы
14 апреля 2023, 08:03 |
259
0

Эрик ЛАМЕЛА: «Севилья показала характер»

Вингер «Севильи» – о матче против «Манчестер Юнайтед»

14 апреля 2023, 08:03 |
259
0
Эрик ЛАМЕЛА: «Севилья показала характер»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Севильи» Эрик Ламела поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтеда» (ничья 2:2):

«Мы оставались в игре до самого конца. Эта команда будет сражаться. Мы всегда будем бороться. Мы не переставали верить в себя. Важно, что мы показали характер, смогли бороться до конца на очень непростом стадионе против очень хорошего соперника.

На следующей неделе мы сыграем дома перед нашими потрясающими болельщиками. У нас будет великолепная возможность показать всем, чего мы стоим».

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Эрик Ламела Севилья Манчестер Юнайтед - Севилья Лига Европы
Источник УЕФА
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