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14 апреля 2023, 07:40 |
111
0

Моуриньо и Зидан – в шорт-листе Аль-Насра на пост главного тренера

Клуб Роналду ищет главного тренера

14 апреля 2023, 07:40 |
111
0
Моуриньо и Зидан – в шорт-листе Аль-Насра на пост главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

«Аль-Наср» начал поиски нового главного тренера после вчерашнего увольнения Руди Гарсии. Шорт-лист руководству клуба помогал составлять Криштиану Роналду.

Две приоритетные кандидатуры – Жозе Моуриньо и Зинедин Зидан. Однако есть большие сомнения в том, что кто-то из них согласится перебраться в Саудовскую Аравию.

Также в шорт-листе главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш и аргентинец Марсело Гальярдо, предыдущим местом работы которого был «Ривер Плейт».

Пока что «Аль-Наср» возглавил тренер команды U-19 Динко Йеличич, однако это лишь временная мера.

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Жозе Моуриньо Зинедин Зидан Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Жорже Жезуш Марсело Гальярдо
Источник CBS Sports
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