Моуриньо и Зидан – в шорт-листе Аль-Насра на пост главного тренера

«Аль-Наср» начал поиски нового главного тренера после вчерашнего увольнения Руди Гарсии. Шорт-лист руководству клуба помогал составлять Криштиану Роналду.

Две приоритетные кандидатуры – Жозе Моуриньо и Зинедин Зидан. Однако есть большие сомнения в том, что кто-то из них согласится перебраться в Саудовскую Аравию.

Также в шорт-листе главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш и аргентинец Марсело Гальярдо, предыдущим местом работы которого был «Ривер Плейт».

Пока что «Аль-Наср» возглавил тренер команды U-19 Динко Йеличич, однако это лишь временная мера.