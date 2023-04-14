Моуриньо и Зидан – в шорт-листе Аль-Насра на пост главного тренера
Клуб Роналду ищет главного тренера
«Аль-Наср» начал поиски нового главного тренера после вчерашнего увольнения Руди Гарсии. Шорт-лист руководству клуба помогал составлять Криштиану Роналду.
Две приоритетные кандидатуры – Жозе Моуриньо и Зинедин Зидан. Однако есть большие сомнения в том, что кто-то из них согласится перебраться в Саудовскую Аравию.
Также в шорт-листе главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш и аргентинец Марсело Гальярдо, предыдущим местом работы которого был «Ривер Плейт».
Пока что «Аль-Наср» возглавил тренер команды U-19 Динко Йеличич, однако это лишь временная мера.
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