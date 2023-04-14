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Лига Европы
14 апреля 2023, 04:40 | Обновлено 14 апреля 2023, 04:44
7
0

Наставник Спортинга: «Мы прекрасно оборонялись против топовых игроков»

Рубен Аморим – о поражении от «Ювентуса»

14 апреля 2023, 04:40 | Обновлено 14 апреля 2023, 04:44
7
0
Наставник Спортинга: «Мы прекрасно оборонялись против топовых игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал поражение от итальянского «Ювентуса» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Мы доминировали в этом матче. Достаточно посмотреть на количество созданных моментов и на то, как мы контролировали игру. Мы прекрасно оборонялись против топовых игроков и мало что позволили «Ювентусу» в атаке.

Впереди мы создали несколько возможностей, но не забили. Это как нельзя лучше говорит о нашей текущей форме, но хорошая новость в том, что у нас будет еще одна возможность на своем стадионе», - сказал Аморим.

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Рубен Аморим Ювентус Лига Европы Спортинг Лиссабон
Источник УЕФА
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