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  4. СЕЛЕЗНЬОВ: «Те, що наробила росія, не вкладається в голову. Це нелюди»
Украина
14 апреля 2023, 04:04 | Обновлено 14 апреля 2023, 04:17
64
0

СЕЛЕЗНЬОВ: «Те, що наробила росія, не вкладається в голову. Це нелюди»

Известный футболист – о зверствах российских оккупантов

14 апреля 2023, 04:04 | Обновлено 14 апреля 2023, 04:17
64
0
СЕЛЕЗНЬОВ: «Те, що наробила росія, не вкладається в голову. Це нелюди»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о войне с россией.

– Вы говорили о волонтерстве в контексте большой войны, которая длится уже больше года. Война изменила ваше сознание?
– Мое и всех остальных украинцев. То, что натворила россия, не укладывается в голове. Это нелюди. Животные на такое не способны. Нич іншого нема сказати. Ой, сам не заметил, как заговорил по-закарпатски.

– До 24.02.2022 вы принадлежали к тем людям, которые относились к россии лояльно…
– Это условная лояльность, поскольку я родом из Макеевки на Донетчине, там до сих пор остаются близкие мне люди. Я понимал, что происходит, всегда, но еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться. 24 февраля 2022-го – точка невозврата. После Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Днепра, Запорожья, Киева, Житомира прощения агрессорам нет. Могу только сказать, что сейчас искренне восхищаюсь тем, что делают наши воины в Бахмуте. Это герои. А этим чудовищам, простите, до х…я чести, чтобы о них столько говорить.

– Когда вы в последний раз были в Донецке или родной Макеевке?
– В начале 2014-го, то есть до войны. С тех пор ездить не рискую. Меня предупредили, что расстреляют, если там встретят.

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Евгений Селезнев российско-украинская война
Источник Sport.ua
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