ОВДИЙЧУК: «Долго не играли. Хорошо, что начали этот год с победы»
Ольга забила победный гол для сборной Украины в ворота команды Эстонии
Нападающий женской сборной Украины Ольга Овдийчук прокомментировала победу в гостевом товарищеском матче с Эстонией (1:0), в котором она забила победный гол:
«Хорошо, что мы начали этот год с выигрыша. Мы долго не играли, не собирались вместе, это наш первый сбор. Победа – это хороший старт.
Тренерский штаб указал нам на все возможные ошибки Эстонии, которыми мы могли бы пользоваться. Где-то нам это удалось, где-то нет. Повторюсь, первая игра, было сложно забить.
Теперь, в первую очередь, будем ожидать жеребьевку Лиги наций. Потом будут сборы, будем готовиться под каждого соперника чтобы побеждать».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гости дважды забили в концовке
На удивление, разговор тренера «Динамо» и президента «Шахтера» состоялся совсем недавно