ОВДИЙЧУК: «Долго не играли. Хорошо, что начали этот год с победы»

Нападающий женской сборной Украины Ольга Овдийчук прокомментировала победу в гостевом товарищеском матче с Эстонией (1:0), в котором она забила победный гол:

«Хорошо, что мы начали этот год с выигрыша. Мы долго не играли, не собирались вместе, это наш первый сбор. Победа – это хороший старт.

Тренерский штаб указал нам на все возможные ошибки Эстонии, которыми мы могли бы пользоваться. Где-то нам это удалось, где-то нет. Повторюсь, первая игра, было сложно забить.

Теперь, в первую очередь, будем ожидать жеребьевку Лиги наций. Потом будут сборы, будем готовиться под каждого соперника чтобы побеждать».