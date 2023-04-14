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  4. ОВДИЙЧУК: «Долго не играли. Хорошо, что начали этот год с победы»
Сборная УКРАИНЫ
14 апреля 2023, 03:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 04:02
19
0

ОВДИЙЧУК: «Долго не играли. Хорошо, что начали этот год с победы»

Ольга забила победный гол для сборной Украины в ворота команды Эстонии

14 апреля 2023, 03:59 | Обновлено 14 апреля 2023, 04:02
19
0
ОВДИЙЧУК: «Долго не играли. Хорошо, что начали этот год с победы»
УАФ. Ольга Овдийчук

Нападающий женской сборной Украины Ольга Овдийчук прокомментировала победу в гостевом товарищеском матче с Эстонией (1:0), в котором она забила победный гол:

«Хорошо, что мы начали этот год с выигрыша. Мы долго не играли, не собирались вместе, это наш первый сбор. Победа – это хороший старт.

Тренерский штаб указал нам на все возможные ошибки Эстонии, которыми мы могли бы пользоваться. Где-то нам это удалось, где-то нет. Повторюсь, первая игра, было сложно забить.

Теперь, в первую очередь, будем ожидать жеребьевку Лиги наций. Потом будут сборы, будем готовиться под каждого соперника чтобы побеждать».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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