Эстония – Украина – 0:1. Победный гол Ольги Овдийчук. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча женских футбольных сборных
Национальная женская сборная Украины в выездном товарищеском матче одолела команду Эстонии (1:0).
Матч проходил в Таллинне на местном стадионе «Спортленд-Арена». Это был первый поединок сине-желтых за более чем полгода, и он ознаменовал старт подготовки к официальным играм Лиги наций.
На 45-й минуте украинская команда забила. Ольга Овдийчук воспользовалась забросом из глубины от Яны Калининой и обыграла кипера.
В итоге подопечные Луиса Кортеса взяли верх – 1:0.
Футбол. Женщины. Товарищеский матч
11 апреля. Таллинн. Спортленд-Арена
Эстония – Украина – 0:1
Гол: Овдийчук, 45.
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