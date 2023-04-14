Эстония – Украина – 0:1. Победный гол Ольги Овдийчук. Видео гола и обзор

Национальная женская сборная Украины в выездном товарищеском матче одолела команду Эстонии (1:0).

Матч проходил в Таллинне на местном стадионе «Спортленд-Арена». Это был первый поединок сине-желтых за более чем полгода, и он ознаменовал старт подготовки к официальным играм Лиги наций.

На 45-й минуте украинская команда забила. Ольга Овдийчук воспользовалась забросом из глубины от Яны Калининой и обыграла кипера.

В итоге подопечные Луиса Кортеса взяли верх – 1:0.

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Футбол. Женщины. Товарищеский матч

11 апреля. Таллинн. Спортленд-Арена

Эстония – Украина – 0:1

Гол: Овдийчук, 45.