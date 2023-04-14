Лига Европы14 апреля 2023, 03:25 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:31
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Марсель ЗАБИТЦЕР: «Это были настоящие американские горки»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о ничьей с «Севильей»
14 апреля 2023, 03:25 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:31
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Это были настоящие американские горки. Мы должны были побеждать, а в итоге только ничья. Это не тот результат, на который мы надеялись. У нас были возможности убить интригу в этой игре. Мы контролировали ход матча, но позволили сопернику забить легкие голы. Нельзя пропускать такие мячи. Мы сильно разочарованы», - сказал Забитцер.
Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.
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