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Лига Европы
14 апреля 2023, 03:25 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:31
31
0

Марсель ЗАБИТЦЕР: «Это были настоящие американские горки»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о ничьей с «Севильей»

14 апреля 2023, 03:25 | Обновлено 14 апреля 2023, 03:31
31
0
Марсель ЗАБИТЦЕР: «Это были настоящие американские горки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это были настоящие американские горки. Мы должны были побеждать, а в итоге только ничья. Это не тот результат, на который мы надеялись. У нас были возможности убить интригу в этой игре. Мы контролировали ход матча, но позволили сопернику забить легкие голы. Нельзя пропускать такие мячи. Мы сильно разочарованы», - сказал Забитцер.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.

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Марсель Забитцер Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы Манчестер Юнайтед - Севилья
Источник УЕФА
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