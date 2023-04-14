Марсель ЗАБИТЦЕР: «Это были настоящие американские горки»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это были настоящие американские горки. Мы должны были побеждать, а в итоге только ничья. Это не тот результат, на который мы надеялись. У нас были возможности убить интригу в этой игре. Мы контролировали ход матча, но позволили сопернику забить легкие голы. Нельзя пропускать такие мячи. Мы сильно разочарованы», - сказал Забитцер.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.