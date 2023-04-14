Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 01:18 | Обновлено 14 апреля 2023, 01:36
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Колос
Поединок состоится 14 марта в 14:00
14 апреля 2023, 01:18 | Обновлено 14 апреля 2023, 01:36
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В пятницу, 14 апреля, состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ингулец» и «Колос». Игра пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру будет судить Владимир Новохатний, который представляет Черкассы.
Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Setanta Sports+.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Колос».
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