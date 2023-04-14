В пятницу, 14 апреля, состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ингулец» и «Колос». Игра пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Владимир Новохатний, который представляет Черкассы.

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Колос».