Украина. Премьер лига13 апреля 2023, 22:46 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:57
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Изменено место проведения матча УПЛ между командами Ингулец и Колос
Принято решение, что игра пройдет на УТК имени Виктора Банникова в Киеве
13 апреля 2023, 22:46 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:57
526
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Изменено место проведения матча УПЛ между командами «Ингулец» и «Колос»
Поединок 21-го тура УПЛ «Ингулец» – «Колос» должен был состояться на стадионе «Ингулец» в Петровом.
Однако принято решение, что игра пройдет на УТК имени Виктора Банникова в Киеве.
Дата и время матча остались без изменений – 14 апреля в 14:00.
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