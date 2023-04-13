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Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 22:46 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:57
526
1

Изменено место проведения матча УПЛ между командами Ингулец и Колос

Принято решение, что игра пройдет на УТК имени Виктора Банникова в Киеве

13 апреля 2023, 22:46 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:57
526
1
Изменено место проведения матча УПЛ между командами Ингулец и Колос
ФК Колос Ковалевка

Изменено место проведения матча УПЛ между командами «Ингулец» и «Колос»

Поединок 21-го тура УПЛ «Ингулец» – «Колос» должен был состояться на стадионе «Ингулец» в Петровом.

Однако принято решение, что игра пройдет на УТК имени Виктора Банникова в Киеве.

Дата и время матча остались без изменений – 14 апреля в 14:00.

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Источник ФК Колос Ковалевка
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