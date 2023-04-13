Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов

14 и 15 апреля состоится матч квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Чехии. Номинально домашняя для украинок встреча состоится в Турции на кортах гостиницы Mega Saray в городе Белек. Это будет первая очная встреча этих команд на международном уровне.

Кто будет играть?

В Турцию отправились четыре теннисистки, которых сейчас можно смело назвать основными в составе нашей сборной. В последних матчах именно они давали результат, поэтому этот состав читался до матча.

Усилить команду теоретически могла Леся Цуренко, которая сейчас находится в очень неплохой форме, но травматичность Леси – существенный недостаток в командных соревнованиях, где практически нет права на ошибку. Через неделю следующего турнира не будет. Ангелина Калинина пока что не имеет желания играть в составе национальной команды, имея на то какие-то свои причины. Катерина Байндл еще не набрала форму после травмы, Элина Свитолина только вернулась на корт после декрета, а больше усилить этот состав на грунте некому. Надежда Киченок могла бы помочь в парной комбинации, но вряд ли Костюк или Ястремская сделает это хуже.

Состав сборной Украины:

Марта Костюк (№38 WTA, №32 WTA парный),

Даяна Ястремская (№147 WTA),

Катарина Завацкая (№261 WTA),

Людмила Киченок (№8 WTA парный).

Капитан: Михаил Филима

Сборная Чехии является одной из сильнейших команд мира прямо сейчас, а также в истории проведения турнира (ранее – Кубок Федерации). Чешки выигрывали титул 11 раз (с учетом чехословацкого наследия), и еще раз играли в финале. Последний титул был взят в 2018-м, в финале еще в старом формате были биты американки.

На этот матч чешки смогли заявить чемпионку Ролан Гаррос 2021 Барбору Крейчикову, а также молодое поколение, которое уже достигло заметных успехов. В пятницу против нас выставили Маркету Вондроушову, которая также играла в финале грунтового мейджора. В 2019-м в матче за титул она уступила Эшли Барти. Вондроушова – самая опытная в этом составе, не ее счету 11 матчей за сборную и 10 побед. К примеру, Крейчикова выиграла всего 1 матч из 4, да и тот парный.

Также в заявке победительница юниорского Ролан Гаррос 2021 Линда Носкова и финалистка грунтового турнира WTA в Праге Каролина Мухова. Для первой это дебют в сборной, вторая – уже сыграла несколько матчей. Также впервые попала в команду и Сара Бейлек. Она заменила Катерину Синякову, которая травмировала запястье в Майами.

Состав сборной Чехии:

Барбора Крейчикова (№12 WTA, №2 – парный)

Каролина Мухова (№52 WTA)

Линда Носкова (№53 WTA)

Маркета Вондроушова (№82 WTA, №74 – парный)

Сара Бейлек (№155 WTA)

Капитан: Петр Пала

В какой форме украинки?

Ответить на этот вопрос непросто. К примеру, Марта Костюк не играла три недели, на грунте в этом году мы ее еще не видели. После выигрыша дебютного титула в Остине у нее было несколько неоднозначных матчей, но в этом как раз нет ничего удивительного. Ожидания увеличились, давления добавилось – к этому нужно привыкнуть. Тем не менее, Марта остается главной надеждой в этой команде, без нее побед достигнуть положительного результата будет невозможно.

Катарина Завацкая продолжает карабкаться вверх после большого падения в рейтинге, получается это с переменным успехом. Но за последний год в сборной она превратилась в основного игрока. Катина победа в матче с Шелби Роджерс позволила закрутить интригу в прошлогоднем противостоянии с американками, где мы проиграли лишь в парной встрече. В ноябре Завацкая в первый день поддержала почин Костюк, обыграв первый номер Японии Моюку Утидзиму, процентов на 90% решив исход того матчевого противостояния. Более того, мы знаем, что грунт – любимое покрытие Катарины, где она играет гораздо успешнее.

И все же казалось, что роль второго номера получит Даяна Ястремская. Возможно, так и было бы, но у нее возникли некоторые проблемы с подготовкой. Перед прилетом в Турцию Даяна находилась в Одессе и не могла там полноценно тренироваться. В расположение команды она попала лишь в среду и провела одну полноценную тренировку с капитаном команды. По словам Михаила Филимы, именно поэтому его выбор в первый игровой день пал на Завацкую. Ястремская сохраняет шансы сыграть одиночку во второй день, а также выступить в парной комбинации с Людмилой Киченок. В паре у нас сейчас два рабочих варианта: Киченок/Костюк и Киченок/Ястремская.

Что касается Люды, то в среду у нее случилось важное событие в личной жизни, она обручилась с со своим парнем Станиславом Хмарским, который также является ее тренером. Это точно должно добавить Людмиле позитивных эмоций перед матчем, главное, чтобы пятая встреча что-то решала в турнирном плане.

За что борются команды?

Команда, победившая в предстоящей встрече, в начале ноября этого года сыграет в финальном розыгрыше турнира. Проигравшая сборная отправится в плей-офф.

Расписание матчей

Первый день (пятница, 14.04)

11:00 - Марта Костюк – Маркета Вондроушова (0-0 H2H)

13:00* - Катарина Завацкая – Барбора Крейчикова (0-1 H2H)

Второй день (суббота, 15.04)

11:00 - Марта Костюк – Барбора Крейчикова (2-1 H2H)

13:00* - Катарина Завацкая – Маркета Вондроушова (0-1 H2H)

15:00* - Людмила Киченок / Даяна Ястремская – Каролина Мухова / Линда Носкова

* - ориентировочное время

Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия состоится на телеканале Спорт1.

Прогноз

Команда Чехии – однозначный фаворит, в этом нет сомнений ни у кого. Позиции украинок приблизительно такие же, как перед выездом в США. Возможно, даже немного хуже, ведь американки тогда потеряли топового второго номера перед матчем. Чешки потеряли Синякову, и это тоже может сыграть свою роль. Нужно понимать, что обыграть пару Крейчикова / Синякова шансы были мизерные, а это означало, что нужно выигрывать три одиночки из четырех. Теперь из потенциальных вариантов для выигрыша добавился «две одиночки + пара». Шансы и на это небольшие, но они хотя бы просматриваются.

Для понимания всей картины нужно отметить, что Крейчикова сейчас идет на седьмом месте в Чемпионской гонке WTA, Мухова и Вондроушова – в первой тридцатке, Носкова – 32-я. Мы можем скромно ответить 18-м местом Марты Костюк. Если вспомнить прошлые матчи, то Завацкая может показать на грунте игру уровня топ-50. По словам Филимы, в тренировочных матчах с Костюк на этой неделе она выглядела солидно.

Начинать встречу предстоит Марте, от результата ее матча против Вондроушовой для нас будет зависеть многое.



Прогноз Sport.ua: победа Чехии со счетом 3:1