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Пляжный футбол
13 апреля 2023, 21:35 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:22
357
0

Второй спарринг. В пляжном футболе Украина снова проиграла Португалии

После поражения 4:7 украинцы во втором матче в Браге проиграли со счетом 3:7

13 апреля 2023, 21:35 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:22
357
0
Второй спарринг. В пляжном футболе Украина снова проиграла Португалии
УАФ

13 квітня збірна України з пляжного футболу провела другий контрольний поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Португалії.

Учора, 12 квітня, підопічні Миколи Костенка й Олександра Корнійчука в Бразі поступилися команді Португалії в товариському матчі з рахунком 4:7. Тепер українці зіграли свій другий контрольний поєдинок із португальцями.

У першому періоді господарі майданчика відразу ж захопили ініціативу, що й вилилося у два голи. У другій 12-хвилинці португальці продовжували нарощувати свою перевагу, і лише коли вона сягнула чотирьох м'ячів, Дмитро Войток зумів розмочити рахунок. Утім, до кінця періоду синьо-жовті пропустили ще раз і лише після останньої перерви змогли вирівняти гру.

Заключний період завершився внічию, обидві команди забили по два м'ячі. В українців відзначилися Андрій Пашко та Олег Зборовський.

Таким чином, збірна України поступилася Португалії й у другому спарингу – 3:7.

Надалі на збірну України чекає переїзд до Назаре, де є попередня домовленість про два товариські матчі з місцевими клубами.

Пляжний футбол. Товариський матч

Португалія Україна 7:3

Голи: Сантуш (10, 11), Мано (16), Мартінш (18, 23, 35), Пінтадо (28) – Войток (21), Пашко (27), Зборовський (34).

Україна: Неруш, Пославський, І. Борсук, Глуцький, Войток, Щериця, Войтенко, Заворотний, Пашко, Левченко, Зборовський, А. Борсук.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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