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  4. Интер отказался от подписания Наби Кейта
Италия
13 апреля 2023, 19:46 |
306
0

Интер отказался от подписания Наби Кейта

Хавбек «Ливерпуля» летом станет свободным агентом

13 апреля 2023, 19:46 |
306
0
Интер отказался от подписания Наби Кейта
Getty Images/Global Images Ukraine. Наби Кейта

Миланскому «Интеру» предложили подписать Наби Кейта, но руководство «нерадзурри» отказалось. Такое решение связано с высокой зарплатой 28-летнего гвинейца и его высокой травматичностью.

Контракт Наби Кейта с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона. «Красные» не намерены продолжать сотрудничество с игроком.

В нынешнем сезоне Наби Кейта принял участие всего в 13 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и суммарно провел на поле 488 минут.

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Наби Кейта Ливерпуль Интер Милан
Источник FC Inter News
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