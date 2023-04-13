Интер отказался от подписания Наби Кейта

Миланскому «Интеру» предложили подписать Наби Кейта, но руководство «нерадзурри» отказалось. Такое решение связано с высокой зарплатой 28-летнего гвинейца и его высокой травматичностью.

Контракт Наби Кейта с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона. «Красные» не намерены продолжать сотрудничество с игроком.

В нынешнем сезоне Наби Кейта принял участие всего в 13 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и суммарно провел на поле 488 минут.