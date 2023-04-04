Три игрока летом покинут Ливерпуль

Летом «Ливерпуль» покинут три игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о полузащитниках Наби Кейта, Алексе Окслейде-Чемберлене и Артуре Мело.

Контракты Кейта и Окслейда-Чемберлена истекают в конце сезона и не будут продлены. Артур выступал на правах аренды, и летом вернется в «Ювентус».

В марте сообщалось о том, что в подписании Кейта на правах свободного агента заинтересован миланский «Интер».