Англия04 апреля 2023, 18:31 | Обновлено 04 апреля 2023, 18:32
816
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Три игрока летом покинут Ливерпуль
Наби Кейта, Окслейд-Чемберлен и Артур будут искать себе новые клубы
04 апреля 2023, 18:31 | Обновлено 04 апреля 2023, 18:32
816
0
Летом «Ливерпуль» покинут три игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о полузащитниках Наби Кейта, Алексе Окслейде-Чемберлене и Артуре Мело.
Контракты Кейта и Окслейда-Чемберлена истекают в конце сезона и не будут продлены. Артур выступал на правах аренды, и летом вернется в «Ювентус».
В марте сообщалось о том, что в подписании Кейта на правах свободного агента заинтересован миланский «Интер».
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