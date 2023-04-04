Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три игрока летом покинут Ливерпуль
Англия
04 апреля 2023, 18:31 | Обновлено 04 апреля 2023, 18:32
816
0

Три игрока летом покинут Ливерпуль

Наби Кейта, Окслейд-Чемберлен и Артур будут искать себе новые клубы

04 апреля 2023, 18:31 | Обновлено 04 апреля 2023, 18:32
816
0
Три игрока летом покинут Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Наби Кейта

Летом «Ливерпуль» покинут три игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о полузащитниках Наби Кейта, Алексе Окслейде-Чемберлене и Артуре Мело.

Контракты Кейта и Окслейда-Чемберлена истекают в конце сезона и не будут продлены. Артур выступал на правах аренды, и летом вернется в «Ювентус».

В марте сообщалось о том, что в подписании Кейта на правах свободного агента заинтересован миланский «Интер».

По теме:
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль Наби Кейта Алекс Окслейд-Чемберлен Артур Мело
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Футбол | 04 апреля 2023, 15:55 10
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Милане»

WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
Бокс | 03 апреля 2023, 21:00 13
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа

Теперь стороны боксеров имеют 30-дневный период для переговоров

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мог бы уехать, потому что являюсь резидентом Великобритании»
Футбол | 04.04.2023, 10:37
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мог бы уехать, потому что являюсь резидентом Великобритании»
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мог бы уехать, потому что являюсь резидентом Великобритании»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Футбол | 04.04.2023, 05:03
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Теннис | 04.04.2023, 00:48
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
02.04.2023, 17:16 7
Футбол
Михайлюк установил свой рекорд результативности в матче НБА
Михайлюк установил свой рекорд результативности в матче НБА
02.04.2023, 22:14 6
Баскетбол
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
03.04.2023, 17:40 34
Футбол
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
03.04.2023, 17:26 11
Футбол
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45 4
Футбол
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
03.04.2023, 14:52
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
03.04.2023, 11:22 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности