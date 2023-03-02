Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер нацелился на хавбека Ливерпуля
Италия
02 марта 2023, 20:01 |
806
1

Интер нацелился на хавбека Ливерпуля

Наби Кейта может перейти в статусе свободного агента

02 марта 2023, 20:01 |
806
1
Интер нацелился на хавбека Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Наби Кейта

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Наби Кейта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Кейта с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона, после чего он может перейти на правах свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».

Кейта выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего гвинейского хавбека 13 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с бразильским защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с бразильским легионером
Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани
Наби Кейта Интер Милан Ливерпуль трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Футбол | 01 марта 2023, 23:43 7
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон

Лидер АПЛ одержал уверенную победу, Зинченко сделал ассист

Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Футбол | 02 марта 2023, 17:10 6
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»

Специалист уверен, что Александр делает очень много для команды

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал 18-летнего воспитанника Динамо
Футбол | 02.03.2023, 17:59
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал 18-летнего воспитанника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал 18-летнего воспитанника Динамо
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Футбол | 02.03.2023, 01:04
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Футбол | 02.03.2023, 12:39
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
в провале Ливерпуля сошлись несколько факторов
уход Мане
травма Диаса, адаптация Нуньеса
резкое падение игровых кондиций игроков опорной зоны и центра защиты: Кейта, Фабиньо, ван Дейка и Матипа.
касательно последних скорее всего все уйдут
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
01.03.2023, 16:37 29
Футбол
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
28.02.2023, 16:16 31
Футбол
Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине
Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине
01.03.2023, 01:30 3
Теннис
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
Шаран впервые проиграл Йовичевичу. Шахтер уверенно разобрался с Минаем
28.02.2023, 16:56 26
Футбол
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
02.03.2023, 02:53 5
Футбол
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
01.03.2023, 08:51 1
Бокс
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
28.02.2023, 19:40 1
Теннис
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
01.03.2023, 14:56 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности