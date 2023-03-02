Интер нацелился на хавбека Ливерпуля

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Наби Кейта. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Кейта с «Ливерпулем» истекает в конце нынешнего сезона, после чего он может перейти на правах свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».

Кейта выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего гвинейского хавбека 13 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.