ПСЖ и Ювентус интересуются хавбеком Ливерпуля
Наби Кейта летом может бесплатно достаться будущему клубу
ПСЖ и туринский «Ювентус» рассматривают вариант с приглашением полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Оба клуба хотят подписать футболиста следующим летом на правах свободного агента.
Помимо ПСЖ и «Ювентуса», в услугах Кейта также заинтересован ряд клубов из немецкой Бундеслиги, где Наби ранее выступал в составе «РБ Лейпцига» до перехода в «Ливерпуль».
В конце сезона у Кейта заканчивается контракт с мерсисайдским клубом. Команда Юргена Клоппа хотела бы сохранить хавбека, но сам футболист недоволен количеством своего игрового времени, поэтому готов уйти свободным агентом.
Напомним, ранее «Ливерпуль» выставил на трансфер трех игроков.
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