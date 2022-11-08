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  4. Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
Англия
08 ноября 2022, 17:37 |
984
0

Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков

Среди них – Наби Кейта

08 ноября 2022, 17:37 |
984
0
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Окслейд-Чемберлен

Руководство «Ливерпуля» приняло решение выставить на трансфер трех игроков команды. Речь идет о защитнике Натаниэле Филлипсе, а также двух полузащитниках – Наби Кейта и Алексе Окслейде-Чемберлене.

Филлипс перешел в «Ливерпуль» в 2016 году, однако с тех пор провел за первую команду всего 25 матчей, «Красные» неоднократно отдавали 25-летнего защитника в аренду. Вместо Наби Кейта Юрген Клопп надеется пригласить в «Ливерпуль» Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд.

Вчера владельцы «Ливерпуля» выставили клуб на продажу.

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Ливерпуль Наби Кейта Алекс Окслейд-Чемберлен Натаниэль Филлипс трансферы трансферы АПЛ
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Источник Calciomercato
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