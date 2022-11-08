Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков

Руководство «Ливерпуля» приняло решение выставить на трансфер трех игроков команды. Речь идет о защитнике Натаниэле Филлипсе, а также двух полузащитниках – Наби Кейта и Алексе Окслейде-Чемберлене.

Филлипс перешел в «Ливерпуль» в 2016 году, однако с тех пор провел за первую команду всего 25 матчей, «Красные» неоднократно отдавали 25-летнего защитника в аренду. Вместо Наби Кейта Юрген Клопп надеется пригласить в «Ливерпуль» Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд.

Вчера владельцы «Ливерпуля» выставили клуб на продажу.