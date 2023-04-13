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  4. ЛЕВЧЕНКО: «Не защищаю Червака, но 6 месяцев – слишком много»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 19:29 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:30
302
1

ЛЕВЧЕНКО: «Не защищаю Червака, но 6 месяцев – слишком много»

Экс-игрок сборной Украины – о дисквалификации экс-игрока «Полесья»

13 апреля 2023, 19:29 | Обновлено 13 апреля 2023, 19:30
302
1
ЛЕВЧЕНКО: «Не защищаю Червака, но 6 месяцев – слишком много»
Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает слишком суровым решение КДК УАФ дисквалифицировать на 6 месяцев экс-защитника «Полесья» Вадима Червака за толчок в спину женщины-арбитра Софии Причины:

«Я никак не защищаю Червака, который толкнул судью, но если это первый раз, то 6 месяцев дисквалификации – это слишком много. Может быть, есть другие способы перевоспитания? Или я слишком мягкий?».

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Евгений Левченко Вадим Червак София Причина КДК УАФ
Источник Twitter
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Remark
Тут, скорее всего, такой размер наказания из-за того, что вдобавок всего судья женского пола. То есть он по сути ударил женщину. А это с моральной точки зрения в глазах общественности недопустимо категорически. 
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