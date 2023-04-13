ЛЕВЧЕНКО: «Не защищаю Червака, но 6 месяцев – слишком много»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает слишком суровым решение КДК УАФ дисквалифицировать на 6 месяцев экс-защитника «Полесья» Вадима Червака за толчок в спину женщины-арбитра Софии Причины:

«Я никак не защищаю Червака, который толкнул судью, но если это первый раз, то 6 месяцев дисквалификации – это слишком много. Может быть, есть другие способы перевоспитания? Или я слишком мягкий?».