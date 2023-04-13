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  4. Фейенорд – Рома. Дибала и Пеллегрини выйдут в основе
Лига Европы
13 апреля 2023, 18:47 |
115
0

Фейенорд – Рома. Дибала и Пеллегрини выйдут в основе

Стали известны составы команд

13 апреля 2023, 18:47 |
115
0
Фейенорд – Рома. Дибала и Пеллегрини выйдут в основе
ФК Фейенорд

Сегодня, 13 апреля «Фейенорд» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в Роттердаме примет «Рому». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Фейенорд»: Бейлов, Хартман, Ганцко, Траунер, Геертруйда, Оркун Кокчу, Виффер, Шиманьски, Джаханбакш, Идрисси, Хименес

«Рома»: Руй Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Матич, Пеллегрини, Кристанте, Залевски, Дибала, Абрахам

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Фейеноорд Рома Рим Лига Европы стартовые составы
Источник Sport.ua
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