Лига Европы13 апреля 2023, 18:47 |
115
0
Фейенорд – Рома. Дибала и Пеллегрини выйдут в основе
Стали известны составы команд
13 апреля 2023, 18:47 |
115
0
Сегодня, 13 апреля «Фейенорд» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в Роттердаме примет «Рому». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Фейенорд»: Бейлов, Хартман, Ганцко, Траунер, Геертруйда, Оркун Кокчу, Виффер, Шиманьски, Джаханбакш, Идрисси, Хименес
«Рома»: Руй Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Матич, Пеллегрини, Кристанте, Залевски, Дибала, Абрахам
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 апреля 2023, 19:35 4
Стали известны подробности письма, с которым украинские теннисистки обратились к руководству Тура
Теннис | 12 апреля 2023, 20:28 3
Украинская теннисистка выйдет замуж за Стаса Хмарского
Футбол | 13.04.2023, 12:41
Футбол | 13.04.2023, 04:28
Футбол | 13.04.2023, 17:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.04.2023, 18:31 8
12.04.2023, 00:02 1
12.04.2023, 21:05 4
11.04.2023, 20:56 6
12.04.2023, 14:20 3
12.04.2023, 09:57 2
13.04.2023, 05:46 20
12.04.2023, 18:41 3