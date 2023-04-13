Фейенорд – Рома. Дибала и Пеллегрини выйдут в основе

Сегодня, 13 апреля «Фейенорд» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в Роттердаме примет «Рому». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Фейенорд»: Бейлов, Хартман, Ганцко, Траунер, Геертруйда, Оркун Кокчу, Виффер, Шиманьски, Джаханбакш, Идрисси, Хименес

«Рома»: Руй Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Матич, Пеллегрини, Кристанте, Залевски, Дибала, Абрахам