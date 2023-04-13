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Англия
13 апреля 2023, 18:25 | Обновлено 13 апреля 2023, 18:26
774
1

Атлетико хочет 100 миллионов за Жоау Феликса

Готов ли «Челси» платить такую сумму?

13 апреля 2023, 18:25 | Обновлено 13 апреля 2023, 18:26
774
1
Атлетико хочет 100 миллионов за Жоау Феликса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Атлетико» Мадрид не собирается продавать Жоау Фелиша менее чем за 100 миллионов евро. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Челси», где Феликс выступает на правах аренды до конца сезона, хочет сохранить 23-летнего португальца. Но в клубе не уверены в том, что за него стоит платить такую сумму. Не исключен с вариант с еще одной арендой форварда.

После перехода в «Челси» в январе на счету Феликса 2 гола в 13 матчах за «Синих» во всех турнирах.

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Атлетико Мадрид Жоау Феликс Челси
Источник Marca
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Комментарии 1
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antt
Логічно, можна було купувати його за 100 млн., але це без трансферу Мудрика. А тут і його купили, і приклад нехороший дали Атлетіко. А із ще однією орендою це якраз варіант, і дешевше, і на третій раз, який смисл буде таку суму виставляти, і в Атлетико куди він буде потрібний.
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