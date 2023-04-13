Англия13 апреля 2023, 18:25 | Обновлено 13 апреля 2023, 18:26
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Атлетико хочет 100 миллионов за Жоау Феликса
Готов ли «Челси» платить такую сумму?
13 апреля 2023, 18:25 | Обновлено 13 апреля 2023, 18:26
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«Атлетико» Мадрид не собирается продавать Жоау Фелиша менее чем за 100 миллионов евро. Об этом сообщают испанские СМИ.
«Челси», где Феликс выступает на правах аренды до конца сезона, хочет сохранить 23-летнего португальца. Но в клубе не уверены в том, что за него стоит платить такую сумму. Не исключен с вариант с еще одной арендой форварда.
После перехода в «Челси» в январе на счету Феликса 2 гола в 13 матчах за «Синих» во всех турнирах.
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Комментарии 1
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Логічно, можна було купувати його за 100 млн., але це без трансферу Мудрика. А тут і його купили, і приклад нехороший дали Атлетіко. А із ще однією орендою це якраз варіант, і дешевше, і на третій раз, який смисл буде таку суму виставляти, і в Атлетико куди він буде потрібний.
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