Атлетико хочет 100 миллионов за Жоау Феликса

«Атлетико» Мадрид не собирается продавать Жоау Фелиша менее чем за 100 миллионов евро. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Челси», где Феликс выступает на правах аренды до конца сезона, хочет сохранить 23-летнего португальца. Но в клубе не уверены в том, что за него стоит платить такую сумму. Не исключен с вариант с еще одной арендой форварда.

После перехода в «Челси» в январе на счету Феликса 2 гола в 13 матчах за «Синих» во всех турнирах.