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Англия
10 апреля 2023, 19:17 |
360
0

Руководство Челси хочет сохранить Жоау Феликса

Окончательное решение примет новый тренер

10 апреля 2023, 19:17 |
360
0
Руководство Челси хочет сохранить Жоау Феликса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Руководство «Челси» хочет сохранить в клубе Жоау Феликса, который выступает на правах аренды до конца сезона. Однако окончательное решение «Синие» примут только после того, как определятся с тем, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

Также решение «Синих» будет зависит от того, какую сумму попросил за Феликса «Атлетико» Мадрид. Фиксированная сумма выкупа в арендном соглашении не прописана.

На счету Жоау Феликса 2 гола в 12 матчах за «Челси» в нынешнем сезоне. Также интерес к 23-летнему португальцу проявляет «Манчестер Юнайтед».

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Жоау Феликс Челси Атлетико Мадрид трансферы
Источник Фабрицио Романо
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