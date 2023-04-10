Руководство Челси хочет сохранить Жоау Феликса

Руководство «Челси» хочет сохранить в клубе Жоау Феликса, который выступает на правах аренды до конца сезона. Однако окончательное решение «Синие» примут только после того, как определятся с тем, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

Также решение «Синих» будет зависит от того, какую сумму попросил за Феликса «Атлетико» Мадрид. Фиксированная сумма выкупа в арендном соглашении не прописана.

На счету Жоау Феликса 2 гола в 12 матчах за «Челси» в нынешнем сезоне. Также интерес к 23-летнему португальцу проявляет «Манчестер Юнайтед».