Манчестер Юнайтед может переманить Жоау Феликса

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании форварда «Челси» Жоау Феликса. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

Сейчас Феликс выступает за «Челси» на правах аренды, однако пока что в лондонском клубе не уверены в том, что стоит выкупать 23-летнего португальца. При этом ранее уже сообщалось о том, что Феликс не хочет возвращаться в «Атлетико» Мадрид.

На счету Жоау Феликса 2 гола в 10 матчах за «Челси» во всех турнирах.