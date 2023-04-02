Англия02 апреля 2023, 11:41 |
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Манчестер Юнайтед может переманить Жоау Феликса
Португалец не хочет возвращаться в «Атлетико» Мадрид
02 апреля 2023, 11:41 |
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании форварда «Челси» Жоау Феликса. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.
Сейчас Феликс выступает за «Челси» на правах аренды, однако пока что в лондонском клубе не уверены в том, что стоит выкупать 23-летнего португальца. При этом ранее уже сообщалось о том, что Феликс не хочет возвращаться в «Атлетико» Мадрид.
На счету Жоау Феликса 2 гола в 10 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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Понятно что Мудрика уже никто не будет никуда переманивать.Уровень шахтера и не более
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