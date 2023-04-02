Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед может переманить Жоау Феликса
Англия
02 апреля 2023, 11:41 |
249
1

Манчестер Юнайтед может переманить Жоау Феликса

Португалец не хочет возвращаться в «Атлетико» Мадрид

02 апреля 2023, 11:41 |
249
1
Манчестер Юнайтед может переманить Жоау Феликса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании форварда «Челси» Жоау Феликса. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

Сейчас Феликс выступает за «Челси» на правах аренды, однако пока что в лондонском клубе не уверены в том, что стоит выкупать 23-летнего португальца. При этом ранее уже сообщалось о том, что Феликс не хочет возвращаться в «Атлетико» Мадрид.

На счету Жоау Феликса 2 гола в 10 матчах за «Челси» во всех турнирах.

По теме:
ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик не виноват, что за него столько заплатили»
Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
Манчестер Юнайтед Челси Жоау Феликс Атлетико Мадрид
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Футбол | 01 апреля 2023, 20:55 29
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента

Михаил мог стать героем встречи, но не хватило хладнокровия

Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео
Футбол | 02 апреля 2023, 05:55 0
Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео
Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ

ФОТО. Рад за брата. Зинченко выложил пост после победы Арсенала над Лидсом
Футбол | 02.04.2023, 04:59
ФОТО. Рад за брата. Зинченко выложил пост после победы Арсенала над Лидсом
ФОТО. Рад за брата. Зинченко выложил пост после победы Арсенала над Лидсом
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
Бокс | 01.04.2023, 12:11
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Футбол | 02.04.2023, 06:27
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sher15
Понятно что Мудрика уже никто не будет никуда переманивать.Уровень шахтера и не более
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
02.04.2023, 05:55 2
Футбол
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
02.04.2023, 01:25 23
Бокс
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
31.03.2023, 21:23 4
Другие виды
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
31.03.2023, 14:10
Бокс
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
02.04.2023, 04:12 4
Футбол
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 42
Футбол
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
31.03.2023, 19:45 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности