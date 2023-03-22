Жоау Феликс не хочет возвращаться в Атлетико

Португальский форвард Жоау Феликс сообщил руководству «Атлетико» Мадрид о том, что не хочет возвращаться в команду летом, когда истечет срок аренды в «Челси». Об этом сообщает инсайдер Педру Алмейда.

В арендном соглашении у «Челси» прописана опция выкупа Феликса. Однако пока что «Синие» еще не приняли решение о ее активации.

После перехода в «Челси» в январе Феликс провел 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.