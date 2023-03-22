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Англия
22 марта 2023, 18:37 |
707
0

Жоау Феликс не хочет возвращаться в Атлетико

Португалец намерен остаться в «Челси»

22 марта 2023, 18:37 |
707
0
Жоау Феликс не хочет возвращаться в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Португальский форвард Жоау Феликс сообщил руководству «Атлетико» Мадрид о том, что не хочет возвращаться в команду летом, когда истечет срок аренды в «Челси». Об этом сообщает инсайдер Педру Алмейда.

В арендном соглашении у «Челси» прописана опция выкупа Феликса. Однако пока что «Синие» еще не приняли решение о ее активации.

После перехода в «Челси» в январе Феликс провел 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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Жоау Феликс Атлетико Мадрид Челси
Источник Twitter
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