Тренерский круговорот: кто летом возглавит Челси, Тоттенхэм, ПСЖ и Интер

В текущем сезоне было много тренерских отставок, особенно в Англии. Некоторые клубы решились на смену наставника в конце сезона, а другие ждут лета. Есть и несколько топ-клубов, которые близки к назначению новых специалистов. Попробуем предугадать, какие тренерские назначения или перестановки произойдут в ближайшее время.

Челси

Одна из главных интриг будущего межсезонья заключается в том, кто возглавит «Челси». До конца сезона «синие» назначили Фрэнка Лэмпарда. Маловероятно, что экс-игрок лондонского клуба останется во главе команды и после завершения текущей кампании, тем более что переговоры с потенциальными кандидатами уже ведутся.

СМИ называли многих претендентов на должность главного тренера «Челси». Но, согласно инсайдерской информации, у «синих» только 2 реальных варианта – Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике. С обоими специалистами лондонцы уже провели предварительные переговоры. Владельцы «Челси» уволили Грэма Поттера. Специалист не смог совладать с командой, но проект, в центре которого будут молодые игроки, остается тем же.

И Энрике, и Нагельсманн потенциально являются хорошими вариантами для «синих». Оба специалиста любят и умеют работать с молодежью, и каждому из них нужен солидный проект. Но, по слухам, лондонцы сомневаются, сможет ли немец справиться с работой в топ-клубе, учитывая, что в «Баварии» у него было не все в порядке.

Развивать молодежь в «РБ Лейпциг» и в «Челси» – не одно и то же. «Синие» дадут немного времени втянуться в процесс, но вскоре начнут требовать результат. Поэтому прямо сейчас Энрике может быть главным кандидатом для лондонцев. У специалиста есть неплохой (при всех проблемах) опыт работы с молодыми игроками в сборной Испании. К тому же, у него есть большое желание работать в АПЛ. А статус победителя Лиги чемпионов может существенно поднять резюме испанца.

Тоттенхэм

Вскоре после назначения Антонио Конте в «Тоттенхэм», многие начали прогнозировать, как быстро специалист разругается с руководством. На потеху скептикам итальянец не отработал контракт до конца. Не дотянул всего 3 месяца. Антонио выдал скандальную пресс-конференцию, во время которой серьезно раскритиковал игроков и руководство клуба.

Главная претензия Конте заключалась в том, что у «шпор» нет способности и желания побеждать. Хотя привить команде менталитет победителя – это как раз одна из обязанностей опытного тренера. Ну да ладно. Возглавлять «Тоттенхэм» до конца сезона будет помощник Конте – Кристиан Стеллини. Параллельно «шпоры» ищут нового тренера на постоянную основу.

По слухам, лондонцы интересуются и Энрике, и Нагельсманном. Но оба варианта кажутся маловероятными. Если ни Моуринью, ни Конте не смогли вывести «Тоттенхэм» на стабильный уровень то вряд ли это получится у молодого немца. Что касается Энрике, для него синяя часть Лондона может быть более привлекательной. Хотя бы потому, что не будет проблем с трансферами при желании заполучить того или иного игрока.

По данным английских СМИ, у «шпор» есть еще один кандидат на должность главного тренера – Брендан Роджерс. И это очень хороший вариант на самом деле. Во-первых, у специалиста большой опыт работы в АПЛ. Во-вторых, он по личностным и профессиональным параметрам подошел бы «Тоттенхэму».

Роджерс не станет ни на кого давить и не будет устраивать скандалы из-за трансферов. Он спокойно будет работать с теми, кто есть. Может специалист и засиделся в «Лестере», но он выиграл Кубок и Суперкубок Англии вместе с «лисами», что, в принципе, очень хорошо. Такой спокойный и неприхотливый тренер, возможно, как раз и подошел бы «шпорам» на данном этапе.

ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Смена тренера в «ПСЖ» обсуждается практически в каждом сезоне. Особенно подобные разговоры активизируются после вылета команды из Лиги чемпионов. Есть вероятность, что нынешний наставник парижан Кристоф Гальтье покинет клуб по окончании текущего сезона.

Выступление команды в плей-офф Лиги чемпионов никуда не годится, да и в национальном первенстве «ПСЖ» выступает не очень уверенно. Парижане, скорее всего, станут чемпионами (кто поверит, что их обгонит «Ланс»?), но проблемы все равно останутся – как на поле, так и за его пределами, в том числе и с контрактами.

«ПСЖ» нужен тренер с «твердой рукой», о чем все чаще начинают говорить французские эксперты. Нужен тот, кто совладает со звездными игроками, а не будет им потакать. Одним из явных кандидатов в данном случае является Зинедин Зидан. Француз хорошо отработал в мадридском «Реале», где ему приходилось иметь дело с футболистами разного статуса.

Есть также информация, что «ПСЖ» заинтересован в назначении Жозе Моуринью. Тоже неплохой вариант, но заполучить Зидана будет проще, поскольку он не связан ни с кем контрактом. Оба специалиста уделяют внимание дисциплине в коллективе и имеют успешный опыт выступлений в еврокубках – то, что нужно «ПСЖ».

Интер

После ухода Конте «Интеру» постоянно чего-то не хватает. Например, в сезоне 2021/22 «нерадзурри» не хватило 3 очка, чтобы обойти «Милан» в чемпионской гонке. В нынешней кампании «черно-синие» дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, что является очень хорошим результатом, но при этом в Серии А занимают только 5-ю позицию. Место в ЛЧ на следующий сезон под угрозой.

Под руководством Симоне Индзаги «Интер» выиграл Кубок и Суперкубок Италии (дважды), так что назвать его работу плохой нельзя. Однако «нерадзурри» не хватает стабильности, чем открыто выражали недовольство руководители клуба. Все указывает на то, что Индзаги покинет «черно-синих» по окончании сезона, если только они не выиграют Лигу чемпионов под его руководством. Но кого назначать вместо него – большой вопрос.

Известно, что в «Интере» не лучшая финансовая ситуация, а в случае невыхода в ЛЧ все может стать еще хуже. По слухам, «нерадзурри» заинтересованы в приглашении Роберто Де Дзерби, но вряд ли он покинет «Брайтон» уже после первого сезона. В сферу интересов «черно-синих» входят также Сержиу Консейсау и Тьяго Мотта. Может кто-то из них и подошел бы «Интеру» на данном этапе, поскольку «нерадзурри» сейчас не в том положении, чтобы претендовать на более именитых специалистов.

Текст: meta.ua/sport