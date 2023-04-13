Челси повторил антирекорд почти 30-летней давности

Вчера «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде проиграл «Реалу» 0:2. Для «Челси» этот матч стал четвертым подряд, в котором команда не забила ни одного гола.

Это повторение антирекорда, который был установлен почти 30 лет назад – еще в декабре 1993 года.

Данная серия «Челси» состоит из трех поражений (0:2 от «Астон Виллы, 0:1 от «Вулверхэмптона» и 0:2 от «Реала») и нулевой ничьи с «Ливерпулем». Отметим, что в этих четырех матчах действиями «Челси» руководили три разных тренера: Грэм Поттер, Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард.