Татьяна РОМАНЕНКО: «Нам немного не хватило сборов»

Защитник женской сборной Украины Татьяна Романенко прокомментировала победу в гостевом товарищеском матче с Эстонией (1:0)

«Победа – это всегда радость для нас. Во-первых, на трибунах присутствовали наши болельщики. Во-вторых, идет подготовка к Лиге наций, и победа придает нам уверенность в собственных силах.

Мне кажется, что нам немного не хватило везения. Также нам немного не хватило сборов, потому что это первый сбор за семь месяцев. Это, конечно, сказывается. Но мы работаем над этим, будем надеяться, что у нас будет больше возможностей собираться вместе. Мы постараемся улучшить свою игру.

Мне показалось, что эстонки очень хорошо подготовлены физически. Соперницы получше играли, если сравнивать с предыдущими очными матчами. У этой команды есть будущее», – отметила Татьяна Романенко.

Жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой определят текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Украина находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает попадание в Лигу В.

В 2023 году для участников Лиги наций предусмотрено шесть игровых окон: 20-22 и 23-26 сентября, 25-27 и 28-31 октября, 29 ноября - 1 декабря и 2-5 декабря.