Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Татьяна РОМАНЕНКО: «Нам немного не хватило сборов»
Сборная УКРАИНЫ
13 апреля 2023, 16:20 |
62
0

Татьяна РОМАНЕНКО: «Нам немного не хватило сборов»

Защитник женской сборной Украины – о победе над Эстонией

13 апреля 2023, 16:20 |
62
0
Татьяна РОМАНЕНКО: «Нам немного не хватило сборов»
Павел Кубанов

Защитник женской сборной Украины Татьяна Романенко прокомментировала победу в гостевом товарищеском матче с Эстонией (1:0)

«Победа – это всегда радость для нас. Во-первых, на трибунах присутствовали наши болельщики. Во-вторых, идет подготовка к Лиге наций, и победа придает нам уверенность в собственных силах.

Мне кажется, что нам немного не хватило везения. Также нам немного не хватило сборов, потому что это первый сбор за семь месяцев. Это, конечно, сказывается. Но мы работаем над этим, будем надеяться, что у нас будет больше возможностей собираться вместе. Мы постараемся улучшить свою игру.

Мне показалось, что эстонки очень хорошо подготовлены физически. Соперницы получше играли, если сравнивать с предыдущими очными матчами. У этой команды есть будущее», – отметила Татьяна Романенко.

Жеребьевка первой в истории женской Лиги наций состоится 2 мая. Состав лиг и посев перед жеребьевкой определят текущий рейтинг национальных женских сборных УЕФА. Украина находится в реестре на 22-м месте, что предусматривает попадание в Лигу В.

В 2023 году для участников Лиги наций предусмотрено шесть игровых окон: 20-22 и 23-26 сентября, 25-27 и 28-31 октября, 29 ноября - 1 декабря и 2-5 декабря.

По теме:
Женская сборная Украины обыграла Эстонию в товарищеском матче в Таллинне
Эстония – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Луис КОРТЕС: «Двери в главную сборную Украины всегда открыты»
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Татьяна Романенко
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Война | 12 апреля 2023, 18:51 5
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов

Не хватает снарядов и техники

Горячие парни. Зидан vs Матерацци, Кантона vs болельщик, Кин vs Холланд-cт
Футбол | 13 апреля 2023, 15:12 0
Горячие парни. Зидан vs Матерацци, Кантона vs болельщик, Кин vs Холланд-cт
Горячие парни. Зидан vs Матерацци, Кантона vs болельщик, Кин vs Холланд-cт

Навеяно недавней резонансной стычкой Вальверде и Баэны

Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Футбол | 12.04.2023, 21:05
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
Биатлон | 13.04.2023, 09:39
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
Футбол | 13.04.2023, 04:28
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения
12.04.2023, 18:04 22
Теннис
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
13.04.2023, 05:46 15
Футбол
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
12.04.2023, 23:55 39
Футбол
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
11.04.2023, 21:40 17
Футбол
Реально ли это? Идут переговоры о боях Усик – Фьюри, Джошуа – Уайлдер
Реально ли это? Идут переговоры о боях Усик – Фьюри, Джошуа – Уайлдер
12.04.2023, 18:41 3
Бокс
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
12.04.2023, 19:35 4
Теннис
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
11.04.2023, 23:53 30
Футбол
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
12.04.2023, 20:28 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности