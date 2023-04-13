Сабах хочет сохранить украинского вингера

Азербайджанский «Сабах» хочет сохранить у себя в команде украинского вингера Алексея Кащука. Сейчас он выступает за «Сабах» на правах аренды до конца сезона, права на 22-летнего игрока принадлежат «Шахеру».

«Сабах» уже начал переговоры с «Шахтером» по поводу выкупа Кащука или хотя бы продления его аренды еще на год. Второй вариант маловероятен, поскольку контракт Кащука с «Шахтером» истекает летом 2024 года.

Кащук перешел в «Сабах» в сентябре прошлого года. С тех пор провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 8 ассистов.