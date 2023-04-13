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Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 16:01 |
623
2

Сабах хочет сохранить украинского вингера

Алексей Кащук может остаться в Азербайджане

13 апреля 2023, 16:01 |
623
2
Сабах хочет сохранить украинского вингера
ФК Сабах. Алексей Кащук

Азербайджанский «Сабах» хочет сохранить у себя в команде украинского вингера Алексея Кащука. Сейчас он выступает за «Сабах» на правах аренды до конца сезона, права на 22-летнего игрока принадлежат «Шахеру».

«Сабах» уже начал переговоры с «Шахтером» по поводу выкупа Кащука или хотя бы продления его аренды еще на год. Второй вариант маловероятен, поскольку контракт Кащука с «Шахтером» истекает летом 2024 года.

Кащук перешел в «Сабах» в сентябре прошлого года. С тех пор провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 8 ассистов.

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Сабах (Азербайджан) Алексей Кащук Шахтер Донецк аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Источник Azerisport.com
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Комментарии 2
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Tatiana Tam
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Gargantua
кстати сейчас он бы Шахтер явно усилил.
глупость Йовичевич сделал отцепив Кащука. парень талантливый.
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