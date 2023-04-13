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  4. Осимхен восстановится к ответному матчу с Миланом
Лига чемпионов
13 апреля 2023, 15:43 |
209
1

Осимхен восстановится к ответному матчу с Миланом

Об этом сообщил Лучано Спаллетти

13 апреля 2023, 15:43 |
209
1
Осимхен восстановится к ответному матчу с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лидер атак «Наполи» Виктор Осимхен точно восстановится после травмы к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана» (18 апреля). Об этом сообщил главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

Напомним, Осимхен вернулся с травмой из расположения сборной Нигерии в марте. Вчерашний первый матч 1/4 финала против «Милана» (выездное поражение 0:1) он пропускал.

Осимхен является лучшим бомбардиром «Наполи» в нынешнем сезоне. На его счету 25 голов и 5 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.

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Виктор Осимхен Наполи Наполи - Милан Лига чемпионов травма
Источник La Gazzetta dello Sport
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Михайло Брижак
Ну востоновится и быть в оптимальной форме это разные вещи
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