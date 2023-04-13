Лига чемпионов13 апреля 2023, 15:43 |
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Осимхен восстановится к ответному матчу с Миланом
Об этом сообщил Лучано Спаллетти
13 апреля 2023, 15:43 |
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Лидер атак «Наполи» Виктор Осимхен точно восстановится после травмы к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана» (18 апреля). Об этом сообщил главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
Напомним, Осимхен вернулся с травмой из расположения сборной Нигерии в марте. Вчерашний первый матч 1/4 финала против «Милана» (выездное поражение 0:1) он пропускал.
Осимхен является лучшим бомбардиром «Наполи» в нынешнем сезоне. На его счету 25 голов и 5 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.
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Ну востоновится и быть в оптимальной форме это разные вещи
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