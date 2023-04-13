Осимхен восстановится к ответному матчу с Миланом

Лидер атак «Наполи» Виктор Осимхен точно восстановится после травмы к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана» (18 апреля). Об этом сообщил главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

Напомним, Осимхен вернулся с травмой из расположения сборной Нигерии в марте. Вчерашний первый матч 1/4 финала против «Милана» (выездное поражение 0:1) он пропускал.

Осимхен является лучшим бомбардиром «Наполи» в нынешнем сезоне. На его счету 25 голов и 5 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.