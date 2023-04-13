Горячие парни. Зидан vs Матерацци, Кантона vs болельщик, Кин vs Холланд-cт

После матча 28-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Вильярреалом» произошел серьезный конфликт между полузащитником «сливочных» Феде Вальверде и хавбеком «желтой субмарины» Алехандро Баэной.

Инцидент случился за пределами поля, на парковке, где стоял автобус «Вильярреала». Вальверде что-то сказал своему оппоненту, а затем разбил тому физиономию. По всей видимости, разбил неспроста: Баэна подло провоцировал уругвайца гадкими колкостями в адрес его жены и ребенка. И Федерико не сдержался.

Несмотря на явную «победу» опорника «Реала» в том противостоянии, точку в нем ставить еще рано. Громкий инцидент в скором времени рассмотрит на своем заседании специальная госкомиссия Испании.

Тем не менее, несмотря на огромный международный резонанс, стычку между Вальверде и Баэной вряд ли можно назвать уникальной. К сожалению, подобных моментов в футболе хватает. И эти моменты, наряду с голами, очками и трофеями, являются неотъемлемой частью «спорта номер один».

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При упоминании о конфликте Вальверде и Баэны, в памяти сразу же возникает аналогичная ассоциация. Да-да, вы не ошиблись, речь идет об уже легендарном инциденте, произошедшим летом 2006 года в финале чемпионата мира между Зиданом и Матерации.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци и Зинедин Зидан

Та игра была последней в карьере великого Зизу. Он очень хотел уйти на заслуженный отдых в ранге чемпиона мира. И был близок к этому. Если бы не досадный эпизод в конце игры, уже в овертайме. Зидан бежит в сторону центрального круга мимо Матерации, и итальянец что-то говорит французу. Зинедин остановился, подошел к Марко, и ударил того в грудь головой. Капитан французов сразу же получил удаление и покинул поле, а в серии послематчевых пенальти Италия победила и стала чемпионом мира…

Лишь спустя несколько лет Зидан рассказал, что именно услышал тогда от Матерации. По словам француза, Матерацци его спровоцировал, оскорбив его мать, которая в то время находилась в больнице. И еще Зизу добавил, что никогда не извинится перед Матерацци.

Версия итальянца следующая. По его словам, Зидан играл против него персонально. И очень жестко. После очередного столкновения Зидан якобы сказал, что после игры отдаст Марко футболку. На что тот ответил: «Я предпочел бы твою сестру».

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Очень часто именно слова, а не столько действие, становились поводом для стычек и драк между футболистами.

В этой связи весьма показательной, а может и хрестоматийной считается история с участием уже легендарного капитана «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантона, ударившего болельщика.

Этот не влезающий ни в какие рамки случай произошел в январе 1995 года во время выездного матча «МЮ» против «Кристал Пэлас». В одном из эпизодов игры защитник «КП» Шоу схватил Кантона за футболку. Эрик не удержался и пнул обидчика ногой, за что увидел перед собой красную карточку. Покидая стадион, француз услышал нелицеприятные слова в свой адрес от болельщика команды хозяев Симмонса. Недолго думая, Кантона запрыгнул на трибуну и ударил фана ногой в стиле кунг-фу, после чего «добил» приемами с бокса.

За этот кричащий проступок Кантона был отстранен от футбола на десять месяцев, приговорен к 120 часам исправительных работ и оштрафован на десять тысяч фунтов.

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Еще более резким, бешенным и несдержанным игроком тогдашнего «МанЮнайтед» был Рой Кин, который тоже очень остро реагировал на жесткие слова своих оппонентов.

После раннего ухода Кантона на «пенсию», именно Кин стал капитаном «красных дьяволов». За всю свою карьеру в команде Фергюсона, ирландец получил 11 красных карточек.

В сезоне 1997/98 Рой очень долго не играл из-за травмы крестообразных связок колена, полученной в игре против «Лидса», когда неудачно пытался сделать подкат против Альфа-Инге Холланда – отца нынешней звезды «МанСити» Эрлинга Холланда. Когда Кин лежал на газоне, корчась от боли, Холланд, стоя над ним, обвинил ирландца в симуляции.

Спустя три года состоялась «вендетта». Во время манкунианского дерби за пять минут до конца поединка Кин прямой ногой въехал в колено Холланду, выступавшему тогда за «горожан». Рой был удален с поля, дисквалифицирован на три матча и оштрафован на пять тысяч фунтов.

Однако чуть позже, в 2002 году, когда увидела свет биография Кина, дисквалификация и штраф Роя были увеличены. А все потому, что капитан «МЮ» признался, что намеренно сломал норвежского защитника.

Кстати, Кин запомнился еще и эпичными стычками с защитником «Арсенала» Виейра. То противостояние двух знаменитых капитанов лучших на то время команд АПЛ тоже стало легендой. Патрик и Рой нередко очень жестко играли друг против друга непосредственно на футбольном поле. Однако их самая знаменитая стычка случилась не на поле, а в подтрибунном помещении.

Произошло это в феврале 2005 года, на «Хайбери», перед началом матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Перед выходом команд на поле Виейра накинулся за защитника «МЮ» Невилла, угрожая тому «сломать ногу» в случае, если он и дальше будет грубо играть. В частности, против Робера Пиреса.

Сложно сказать, чем бы закончился инцидент, учитывая разную антропометрию Патрика и Гарри, если бы на помощь англичанину не подоспел Рой Кин. Ирландец сцепился с французом, крича тому «а теперь попробуй сказать подобное кому-то своего размера». На что Виейра ответил, что он и Кину ногу сломает.

В итоге тогда все закончилось более-менее мирно. В том смысле, что никто никому ног не сломал. Даже без красных карточек обошлось, хотя поначалу арбитр Грэм Полл очень хотел удалить драчунов еще до стартового свистка. Но, поразмыслив, решил их оставить. Дескать, если удалю, тогда игра превратится в бойню. По факту Полл оказался прав.

А вот коллега английского рефери, испанский арбитр Франко Мартинес, обслуживающий знаменитый финал Кубка Испании 1984 года между «Барселоной» и «Атлетиком», оказался не таким хитромудрым, а очень прямолинейным. Мартинес исправно фиксировал многочисленные грубые фолы команды из Бильбао, но не спешил карать грубиянов карточками. Несмотря на явную «костоломную» игру подопечных Клементе, они получили лишь три «горчичника». И это при том, что разбили в кровь ноги лидера «Барсы» Марадоне.

Диего долго терпел, но его терпение все равно лопнуло. Уже после финального свистка резервист «Атлетика» Мигель Сола сказал что-то едкое аргентинцу, а затем толкнул его. Диего в долгу не остался, зарядив сопернику ногой в голову, а дальше с кулаками бросился на других игроков «Бильбао».

После этого вспыхнула драка в режиме «стенка на стенку». Марадона тоже получил «на орехи» - от «Мясника из Бильбао» Гойкоэчеа.

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Однако порой футболистов на грубую, грязную игру провоцируют не столько обидные слова соперников, сколько собственные приступы ярости.

В 2009 году «Реал» играл против «Хетафе». После столкновения с полузащитником оппонентов Каскеро, защитник «Мадрида» Пепе толкнул того в спину, сбив с ног. Когда Хавьер оказался на газоне, бритоголовый португалец со всей дури зарядил лежащего на земле ногой. Но и на этом не успокоился: наступил на руку, призывая подниматься и не симулировать.

За этот инцидент Пепе получил десять матчей «бана».

А вот бывший нападающий «Шахтера» Брандао, отличавшийся не только неплохой результативностью, но и грязными приемчиками, во время французской карьеры отличился еще более кричащим проступком.

В сезоне 2014/15 бразилец выступал за «Бастию». Во время матча против «ПСЖ» нападающий ударил коленом в спину защитника парижан ван дер Вила, серьезно травмировав тому позвоночник. Но и это еще не все: в подтрибунном помещении «Бренди» сцепился со своим соотечественником Тьягу Моттой, сломав парижанину нос.

«Геройства» Брандао не остались незамеченными и безнаказанными: его дисквалифицировали на полгода.