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Англия
13 апреля 2023, 14:53 |
114
0

В АПЛ договорились не размещать рекламу букмекеров на лицевой стороне формы

Нововведение вступит в силу в конце сезона 2025/26

13 апреля 2023, 14:53 |
114
0
В АПЛ договорились не размещать рекламу букмекеров на лицевой стороне формы
sportbible

Клубы Английской Премьер-лиги коллективно согласились не размещать рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок, став первой спортивной лигой в Великобритании, добровольно принявшей такую меру. На рукавах такую рекламу можно будет оставить.

Коллективный договор вступит в силу в конце сезона 2025/26, чтобы дать клубам время пересмотреть нынешние соглашения.

В настоящее время восемь команд, играющих в АПЛ, имеют логотипы таких компаний на лицевой стороне своих футболов, включая такие, как «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Эвертон».

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Английская Премьер-лига реклама
Источник Premier League
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