В АПЛ договорились не размещать рекламу букмекеров на лицевой стороне формы

Клубы Английской Премьер-лиги коллективно согласились не размещать рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок, став первой спортивной лигой в Великобритании, добровольно принявшей такую меру. На рукавах такую рекламу можно будет оставить.

Коллективный договор вступит в силу в конце сезона 2025/26, чтобы дать клубам время пересмотреть нынешние соглашения.

В настоящее время восемь команд, играющих в АПЛ, имеют логотипы таких компаний на лицевой стороне своих футболов, включая такие, как «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Эвертон».