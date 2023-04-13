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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 12:41 | Обновлено 13 апреля 2023, 13:00
375
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Челси еще хорошо отделался»

Специалист – о поражении «пенсионеров» от «Реала»

13 апреля 2023, 12:41 | Обновлено 13 апреля 2023, 13:00
375
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Челси еще хорошо отделался»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу мадридского «Реала» над лондонским «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Закончился матч или мучение для кого-то, «Реал» – «Челси». Чилвелл, продливший контракт, наверное, сказал: «Хватит! Часик подвигались, пора и красную получать». После этого все стало ясно. «Челси» еще хорошо отделался, вдесятером и всего лишь 0:2.

Президент «Челси» вообще считал, что его команда выиграет 3:0. Может он так и футболистов брал? Тот хороший – берем, тот хороший – берем. Не знаю, может, кто-то ему подсказывает, а он слушает», - сказал Леоненко.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.

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Виктор Леоненко Реал Мадрид Челси Лига чемпионов Реал - Челси
Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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Комментарии 5
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Andr88
Интересно что скажет Зозуля человек который патриот Украины и помогает армии и совершенно пох что скажет ватник прорусский Леоненко ненавидящий все украинское .Нужно подать жалобу в сбу .уверен основатели сайта люди овоща и мармозова 
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0
Springfield
Мы это и сами отметили вчера сразу после игры.
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0
Andr88
Читаешь все новости ватные Леоненко Луческу Ахметов бех .Хоть для приличия что-то скажите о патриотах Украины .ясно что сайт днровсей .Но каждый день от этих ломаченко и Леоненко тошнит 
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-2
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