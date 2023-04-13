Виктор ЛЕОНЕНКО: «Челси еще хорошо отделался»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу мадридского «Реала» над лондонским «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Закончился матч или мучение для кого-то, «Реал» – «Челси». Чилвелл, продливший контракт, наверное, сказал: «Хватит! Часик подвигались, пора и красную получать». После этого все стало ясно. «Челси» еще хорошо отделался, вдесятером и всего лишь 0:2.

Президент «Челси» вообще считал, что его команда выиграет 3:0. Может он так и футболистов брал? Тот хороший – берем, тот хороший – берем. Не знаю, может, кто-то ему подсказывает, а он слушает», - сказал Леоненко.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.