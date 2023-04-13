Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который с 2004 по 2016 годы работал в «Шахтере» и выиграл с этой командой множество трофеев, но в 2020 году принял решение возглавить самого принципиального соперника «горняков», рассказал, когда в последний раз общался с президентом и собственником донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

«У «Шахтера» руководитель, который любит футбол больше, чем деньги. Ахметов зарабатывал деньги для команды. Он был влюблен в эту команду с шести-семи лет и никогда не соглашался брать команду из-за границы или другой клуб из Украины».

«Последний раз мы с ним общались две недели назад. Он расстроился, что я ушел в киевское «Динамо», но мы ведь профессионалы. В «Динамо» меня только попросили прийти и поговорить, потому что у них был сложный период, и в конце концов убедили подписать контракт», - заявил Луческу.

Ранее Луческу говорил, что Ахметов, узнав о его переходе в «Динамо», пожелал румынскому специалисту удачи.