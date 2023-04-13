ЛУЧЕСКУ: «Все иностранные тренеры уехали из Украины, но я не мог сдаться»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал интервью румынским журналистам, в котором рассказал о том, как у него обстоят дела в Украине.

– Мирча, самое большое достижение за последние годы – чемпионство с киевским «Динамо»?

– Они проиграли предыдущий чемпионат с 23 очками отрыва от «Шахтера», а через год мы выиграли уже с отрывом в 11 очков. А еще мы выиграли Кубок и Суперкубок. После пандемии пришла война, футбола больше нет, это уже невозможно... Сейчас это крайне сложно.

- Я тоже так думаю, там в стране полноценная война!

- Я играл в Ужгороде и ехал 13 часов на поезде. Потом я поехал во Львов, это еще семь-восемь часов. Когда я играл в еврокубках, то каждую неделю ездил в Краков, Львов, Киев, Кишинев. Чрезвычайно сложно, но футболом надо жить и не забрасывать его. Это сентиментальная сторона людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты.

- Я видел, что в футбол играют...

- Только на трех-четырех стадионах. Хотел сдаться, но не могу! Все иностранные тренеры уехали из Украины, но я не мог сдаться. Я бы тоже никогда не уехал из «Корвинула», потому что у меня был невероятный успех, но я пошел работать в сборную. Это трудная ситуация, но я не могу предать клуб! Если я уйду, то сам сочту это актом предательства.

- У вас были предложения?

- От «Фенербахче». Я не мог уехать из Киева, даже если у меня очень большие проблемы. Из команды ушло 11 игроков, а сейчас у меня пятеро, шестеро детей. Забарный уехал в Англию, Цыганков — в Испанию, Вербич — в «Панатинаикос», Кендзера — в ПАОК… Пока не пришла пандемия, киевское «Динамо» выигрывало много матчей, на играх было много болельщиков, а потом команда оказалась без них.

- Но ведь все потеряли много денег.

- У «Шахтера» руководитель, который любит футбол больше, чем деньги. Ахметов зарабатывал деньги для команды. Он был влюблен в эту команду с шести-семи лет и никогда не соглашался брать команду из-за границы или другой клуб из Украины.

- Вы поддерживаете с ним связь?

- Последний раз общались две недели назад. Он расстроился, что я ушел в киевское «Динамо», но мы ведь профессионалы. В «Динамо» меня только попросили прийти и поговорить, потому что у них был сложный период, и в конце концов убедили подписать контракт.

- А сколько вы зарабатываете?

- Ха, ха, ха! Я ждал этот вопрос... Я не зарабатывают столько, как воображают люди. И вопрос уже далеко не в деньгах. Вопрос в том, чтобы выстоять! Как для клуба, так и для всего футбола в Украине. Я хотел бы сделать то же самое в Румынии, но это было невозможно...