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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 13 апреля 2023, 11:21
265
0

Тибо КУРТУА: «Тревожит то, что мы не смогли забить еще»

Вратарь «Реала» – о победе над «Челси»

13 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 13 апреля 2023, 11:21
265
0
Тибо КУРТУА: «Тревожит то, что мы не смогли забить еще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над лондонским «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В больших матчах часто не покидает чувство, что можно было все решить намного раньше. «Челси» мог забить в самой концовке встречи. «Реал» добился хорошего результата, но тревожит то, что мы не смогли забить еще. Надеюсь, мы не пожалеем об этом на следующей неделе», - сказал Куртуа.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Челси Реал - Челси Лига чемпионов
Источник УЕФА
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