Лига чемпионов13 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 13 апреля 2023, 11:21
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Тибо КУРТУА: «Тревожит то, что мы не смогли забить еще»
Вратарь «Реала» – о победе над «Челси»
13 апреля 2023, 10:50 | Обновлено 13 апреля 2023, 11:21
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над лондонским «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«В больших матчах часто не покидает чувство, что можно было все решить намного раньше. «Челси» мог забить в самой концовке встречи. «Реал» добился хорошего результата, но тревожит то, что мы не смогли забить еще. Надеюсь, мы не пожалеем об этом на следующей неделе», - сказал Куртуа.
Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.
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