Тибо КУРТУА: «Тревожит то, что мы не смогли забить еще»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над лондонским «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В больших матчах часто не покидает чувство, что можно было все решить намного раньше. «Челси» мог забить в самой концовке встречи. «Реал» добился хорошего результата, но тревожит то, что мы не смогли забить еще. Надеюсь, мы не пожалеем об этом на следующей неделе», - сказал Куртуа.

Ответная встреча состоится 18 апреля в Лондоне.