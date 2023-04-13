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Лига Европы
13 апреля 2023, 10:05 | Обновлено 13 апреля 2023, 10:12
76
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Хотим показать динамичный футбол и удивить Севилью»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о противостоянии с испанским клубом

13 апреля 2023, 10:05 | Обновлено 13 апреля 2023, 10:12
76
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Хотим показать динамичный футбол и удивить Севилью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Хотим показать динамичный футбол и удивить соперника, чтобы ему было сложно читать нашу игру.

В нашей команде атакуют и обороняются 11 игроков. Работаем над этим каждый день, в каждом матче. Хотим становиться лучше и лучше», - сказал тен Хаг.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» состоится в четверг, 13 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед - Севилья Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы
Источник УЕФА
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