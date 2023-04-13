Эрик ТЕН ХАГ: «Хотим показать динамичный футбол и удивить Севилью»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Хотим показать динамичный футбол и удивить соперника, чтобы ему было сложно читать нашу игру.

В нашей команде атакуют и обороняются 11 игроков. Работаем над этим каждый день, в каждом матче. Хотим становиться лучше и лучше», - сказал тен Хаг.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» состоится в четверг, 13 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.