Лига Европы13 апреля 2023, 09:19 | Обновлено 13 апреля 2023, 09:27
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Жозе МОУРИНЬО: «С Фейеноордом будет непросто»
Наставник «Ромы» – о противостоянии с нидерландским клубом
13 апреля 2023, 09:19 | Обновлено 13 апреля 2023, 09:27
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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда».
«С «Фейеноордом» будет непросто. Они сильнейшие в своей лиге. Цифры не врут. Выпущу на поле тех, кто готов лучше всего.
По ходу матча будем менять состав в зависимости от физических кондиций футболистов и уровня их игры», - сказал Моуриньо.
Матч «Фейеноорд» – «Рома» состоится в четверг, 13 апреля. Начало в 19:45 по Киеву.
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