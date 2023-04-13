Жозе МОУРИНЬО: «С Фейеноордом будет непросто»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда».

«С «Фейеноордом» будет непросто. Они сильнейшие в своей лиге. Цифры не врут. Выпущу на поле тех, кто готов лучше всего.

По ходу матча будем менять состав в зависимости от физических кондиций футболистов и уровня их игры», - сказал Моуриньо.

Матч «Фейеноорд» – «Рома» состоится в четверг, 13 апреля. Начало в 19:45 по Киеву.