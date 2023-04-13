Элина СВИТОЛИНА: «После года вне корта я потеряла некоторые навыки»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№1344 WTA) поделилась впечатлениями от победной встречи с румынкой Еленой-Габриэлой Русе (№160 WTA) в первом круге турнира ITF в Швейцарии.

«Эта победа особенная. Начинать с нуля нелегко. Очень приятно снова испытывать эти чувства.

Чем я довольна больше всего сегодня? Своей подачей – я не проиграла ни одного гейма и была достаточно надежна. Нелегко вернуть ощущение матча, особенно в важные моменты мне приходится прилагать усилия, чтобы оставаться сосредоточенным, потому что после года вне корта я потеряла некоторые навыки.

Мне понравились зрители, должен сказать, что я не ожидала увидеть столько людей. Я благодарна, что так много болельщиков поддерживают меня. Я уже с нетерпением жду второго матча», – призналась Свитолина.

Напомним, во втором круге турнира в Кьяссо украинка выяснит отношения с бельгийкой Александрой Игнатик (№216 WTA).