Элина СВИТОЛИНА: «После года вне корта я потеряла некоторые навыки»
Украинка – о своей первой победе после годичного перерыва
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№1344 WTA) поделилась впечатлениями от победной встречи с румынкой Еленой-Габриэлой Русе (№160 WTA) в первом круге турнира ITF в Швейцарии.
«Эта победа особенная. Начинать с нуля нелегко. Очень приятно снова испытывать эти чувства.
Чем я довольна больше всего сегодня? Своей подачей – я не проиграла ни одного гейма и была достаточно надежна. Нелегко вернуть ощущение матча, особенно в важные моменты мне приходится прилагать усилия, чтобы оставаться сосредоточенным, потому что после года вне корта я потеряла некоторые навыки.
Мне понравились зрители, должен сказать, что я не ожидала увидеть столько людей. Я благодарна, что так много болельщиков поддерживают меня. Я уже с нетерпением жду второго матча», – призналась Свитолина.
Напомним, во втором круге турнира в Кьяссо украинка выяснит отношения с бельгийкой Александрой Игнатик (№216 WTA).
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