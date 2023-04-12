Свитолина одержала первую победу после возвращения
Элина обыграла Елену-Габриэлу Русе на турнире ITF в Швейцарии
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире ITF W60 в Кьяссо.
В первом раунде основы украинка переиграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии (№160 WTA).
Кьяссо. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.
В следующем раунде Свитолина сразится против еще одной румынки Александры Игнатик (№217 WTA).
Последний раз Элина играла на соревнованиях ITF еще 10 лет назад в Донецке, где выиграла 75-тысячник.
Отметим, что Свитолина вернулась после рождения дочки на соревнованиях в Чарльстоне, где в первом матче уступила Юлии Путинцевой.
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