Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина одержала первую победу после возвращения
WTA
12 апреля 2023, 18:04 | Обновлено 12 апреля 2023, 18:27
1905
11

Свитолина одержала первую победу после возвращения

Элина обыграла Елену-Габриэлу Русе на турнире ITF в Швейцарии

12 апреля 2023, 18:04 | Обновлено 12 апреля 2023, 18:27
1905
11
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире ITF W60 в Кьяссо.

В первом раунде основы украинка переиграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии (№160 WTA).

Кьяссо. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде Свитолина сразится против еще одной румынки Александры Игнатик (№217 WTA).

Последний раз Элина играла на соревнованиях ITF еще 10 лет назад в Донецке, где выиграла 75-тысячник.

Отметим, что Свитолина вернулась после рождения дочки на соревнованиях в Чарльстоне, где в первом матче уступила Юлии Путинцевой.

По теме:
Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина СВИТОЛИНА: «В моем возвращении большую роль сыграл Гаэль»
Стало известно расписание Свитолиной до Ролан Гаррос
Элина Свитолина ITF Кьяссо Елена-Габриэла Русе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
Футбол | 11 апреля 2023, 19:22 2
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой

Украинский футболист «Жироны» опубликовал сториз в своем Instagram

Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Футбол | 12 апреля 2023, 10:58 9
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра

Житомирский клуб решил распрощаться с Вадимом Черваком

Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Футбол | 11.04.2023, 21:40
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Михаил ФИЛИМА: «Есть желание включить Свитолину в состав сборной»
Теннис | 12.04.2023, 16:35
Михаил ФИЛИМА: «Есть желание включить Свитолину в состав сборной»
Михаил ФИЛИМА: «Есть желание включить Свитолину в состав сборной»
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Футбол | 12.04.2023, 16:00
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Клас нікуди не подівся, ось і є перша перемога після повернення. Хай не над дуже серйозною суперницею, але всьому свій час. Радує, що вдалося втримати усі свої подачі, навіть до брейкпойнтів Русе не добиралася.
Ответить
+6
Обсервер Влад
Світоліна єдина українська топова тенісистка. Усім решта, які б їм аванси не видавали і які б дифірамби не співали, до топового світового рівня - як пішки до Місяця.
Ответить
+3
Александр Ад
молодець!Не можна сказати.що легко.но все ж змогла з 5 матч-пойнту виграти матч!Бажаю і далі,покращівая гру,перемогати!
Ответить
+3
introvert
Враження від гри Еліни непогані, набір форми йде повним ходом. Якби ще не традиційні муки на матчпойнтах...
Ответить
+3
rozalievka
Молодець мала! Так тримати!
Ответить
+1
Александр Науменко
До цієї гри 1344 місце  і 1пункт за попередній матч. Минув вже календарний рік.
Ответить
0
Павло Бубенко
Дивно - чому Еліна зовсім відсутня у рейтингу ВТА? Невже в неї нема навіть 14 очок, аби потрапити до рейтингу-1000???
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaliksaj
А какой она сейчас номер? Кто знает
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
11.04.2023, 02:02
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
11.04.2023, 12:59 9
Футбол
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
12.04.2023, 14:20 2
Биатлон
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
10.04.2023, 20:01 6
Баскетбол
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
11.04.2023, 20:56 6
Баскетбол
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
11.04.2023, 10:00 67
Футбол
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
11.04.2023, 12:24 15
Война
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
11.04.2023, 20:21 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности