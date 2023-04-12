Свитолина одержала первую победу после возвращения

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире ITF W60 в Кьяссо.

В первом раунде основы украинка переиграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии (№160 WTA).

Кьяссо. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде Свитолина сразится против еще одной румынки Александры Игнатик (№217 WTA).

Последний раз Элина играла на соревнованиях ITF еще 10 лет назад в Донецке, где выиграла 75-тысячник.

Отметим, что Свитолина вернулась после рождения дочки на соревнованиях в Чарльстоне, где в первом матче уступила Юлии Путинцевой.