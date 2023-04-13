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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 03:27 |
196
1

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Сказал игрокам, что на Стэмфорд Бридж случаются чудеса»

Главный тренер лондонского «Челси» прокомментировал поражение в первом матче ЛЧ от «Реала»

13 апреля 2023, 03:27 |
196
1
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Сказал игрокам, что на Стэмфорд Бридж случаются чудеса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Лэмпард

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» Мадрид и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

После окончания поединка главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я горжусь 10 игроками, которые заканчивали матч. Разочаровывает тот факт, что мы, перестраиваясь, подарили сопернику «стандарт», после чего был забит второй мяч. У нас были неплохие моменты. Сначала у Жоау, потом у Рахима, в концовке у Мейсона.

Были какие-то позитивные моменты, однако реальный итог этого матча – поражение. Я сказал игрокам, что на «Стэмфорд Бридж» случаются чудеса. У нас хорошая команда, и мы должны верить. На следующей неделе нас ждет бой. Конечно, нам нужно подняться на уровень выше.

Нам нужно понять некоторые детали нашей игры, и с нашим настроем мы должны быть более позитивными в том, что мы делаем. Если мы сделаем это с тем качеством, которое у нас есть в команде, мы сможем это сделать. Я участвовал в нескольких подобных вечерах на «Стэмфорд Бридж».

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Фрэнк Лэмпард Челси Реал Мадрид Реал - Челси Лига чемпионов пресс-конференция
Источник УЕФА
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