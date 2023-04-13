Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Я ждал, что мы сыграем с таким подходом»

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери».

После завершения матч главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своих подопечных:

«Хочу поблагодарить игроков за их игру. Отношение к делу было правильным. Я ждал, что мы сыграем с таким подходом. Мне надо проанализировать случившееся. Порой все складывается хорошо, порой что-то не получается. Эльмас много работал в обороне, усложняя жизнь «Милану». Так что, конечно, у Осимхена могло быть больше шансов, чем у того, кто менее привык играть на этой позиции, но Эльмас был важен».

Полузащитник «Наполи» Элиф Эльмас:

«Мы можем перевернуть ход этого противостояния в ответной игре, потому что у нас стойкий характер, сильные игроки и сильный тренер. Знали, что у «Милана» отличная команда. Мы неплохо сыграли и должны повторить все на своем стадионе».

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо:

«Было трудно играть без чистого нападающего, хоть мы и соаздали много моментов с Эльмасом. Наша уверенность перед ответной игрой не пошатнется».