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  4. Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Я ждал, что мы сыграем с таким подходом»
Лига чемпионов
13 апреля 2023, 02:50 |
53
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Я ждал, что мы сыграем с таким подходом»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала ЛЧ против «Милана»

13 апреля 2023, 02:50 |
53
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Я ждал, что мы сыграем с таким подходом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери».

После завершения матч главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своих подопечных:

«Хочу поблагодарить игроков за их игру. Отношение к делу было правильным. Я ждал, что мы сыграем с таким подходом. Мне надо проанализировать случившееся. Порой все складывается хорошо, порой что-то не получается. Эльмас много работал в обороне, усложняя жизнь «Милану». Так что, конечно, у Осимхена могло быть больше шансов, чем у того, кто менее привык играть на этой позиции, но Эльмас был важен».

Полузащитник «Наполи» Элиф Эльмас:

«Мы можем перевернуть ход этого противостояния в ответной игре, потому что у нас стойкий характер, сильные игроки и сильный тренер. Знали, что у «Милана» отличная команда. Мы неплохо сыграли и должны повторить все на своем стадионе».

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо:

«Было трудно играть без чистого нападающего, хоть мы и соаздали много моментов с Эльмасом. Наша уверенность перед ответной игрой не пошатнется».

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Лучано Спаллетти Элиф Элмас Джованни Ди Лоренцо Наполи Милан Милан - Наполи Лига чемпионов пресс-конференция
Источник УЕФА
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